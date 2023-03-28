Україна бореться за свою ідентичність: мовні курси, що змінять тебе

Саме час долучитись до курсів з вивчення мови

Вже понад рік ми боремося за все українське. Саме час перейти і на українську мову тим, хто досі цього не зробив!

"Єдині" — безкоштовний проєкт, що допоможе кожному заговорити українською.

Що відомо про курс

Це 28 днів підтримки у переході на українську

Щоденний онлайн-курс, чати для спілкування, живі розмовні клуби.

Також можна пройти Граматичний курс вивчення української мови, що допоможе удосконалити її.

Вже понад 75 000 українців пройшли навчання!

Долучайтесь з будь-якої точки світу https://yedyni.org/

Участь — абсолютно безкоштовна!

Курс стартує 3 квітня.