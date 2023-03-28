Україна бореться за свою ідентичність: мовні курси, що змінять тебе
Вже понад рік ми боремося за все українське. Саме час перейти і на українську мову тим, хто досі цього не зробив!
"Єдині" — безкоштовний проєкт, що допоможе кожному заговорити українською.
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Що відомо про курс
- Це 28 днів підтримки у переході на українську
- Щоденний онлайн-курс, чати для спілкування, живі розмовні клуби.
Також можна пройти Граматичний курс вивчення української мови, що допоможе удосконалити її.
Вже понад 75 000 українців пройшли навчання!
Долучайтесь з будь-якої точки світу https://yedyni.org/
Участь — абсолютно безкоштовна!
Курс стартує 3 квітня.