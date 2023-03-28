Украина борется за свою идентичность: языковые курсы, которые изменят тебя

Самое время присоединиться к курсам по изучению языка

Уже больше года мы боремся за все украинское. Самое время перейти и на украинский язык тем, кто до сих пор этого не сделал!

"Єдині" — бесплатный проект, который поможет каждому заговорить на украинском.

Что известно о курсе

Это 28 дней поддержки в переходе на украинский

Ежедневный онлайн-курс, чаты для общения, живые разговорные клубы.

Также можно пройти Грамматический курс изучения украинского языка, который поможет его усовершенствовать.

Уже более 75 000 украинцев прошли обучение!

Присоединяйтесь к любой точке мира https://yedyni.org/

Участие — абсолютно бесплатное!

Курс стартует 3 апреля.