Украина борется за свою идентичность: языковые курсы, которые изменят тебя
Уже больше года мы боремся за все украинское. Самое время перейти и на украинский язык тем, кто до сих пор этого не сделал!
"Єдині" — бесплатный проект, который поможет каждому заговорить на украинском.
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Что известно о курсе
- Это 28 дней поддержки в переходе на украинский
- Ежедневный онлайн-курс, чаты для общения, живые разговорные клубы.
Также можно пройти Грамматический курс изучения украинского языка, который поможет его усовершенствовать.
Уже более 75 000 украинцев прошли обучение!
Присоединяйтесь к любой точке мира https://yedyni.org/
Участие — абсолютно бесплатное!
Курс стартует 3 апреля.