У Львові проведуть профільну конференцію, присвячену допомозі дітям у спектрі аутизму
У Львові 1-2 квітня на базі центру LEVCHYK SPETRUM HUB відбудеться профільна конференція "Я МОЖУ!". Вона присвячена комплексній допомозі дітям у спектрі аутизму.
Цей захід стане майданчиком для обміну досвідом та найкращими практиками між провідними фахівцями та батьками діток із РСА.
Детальніше про захід
Відомо, що на гостей чекають 10 лекцій та 12 майстер-класів від 25 спікерів з різних галузей: медицини, АВА, реабілітології та логопедії.
У програмі конференції зокрема такі теми:
- вплив АВА-терапії на розвиток дитини у спектрі аутизму;
- світові методики у фізичній реабілітації;
- вплив сенсорної інтеграції на дітей з РСА;
- розвиток мовлення через ігрову діяльність;
- підготовка дитини у спектрі аутизму до школи;
- лайфхаки для вчителів у роботі з дітками з РСА.
Що потрібно знати про подію:
Коли: 1 та 2 квітня
Час: з 10:00 до 17:30
Де: у LEVCHYK SPECTRUM HUB, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 114а.
Зареєструватися на конференцію можна за посиланням.