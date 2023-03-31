У Львові проведуть профільну конференцію, присвячену допомозі дітям у спектрі аутизму

Профільна конференція пройде у Львові

У Львові 1-2 квітня на базі центру LEVCHYK SPETRUM HUB відбудеться профільна конференція "Я МОЖУ!". Вона присвячена комплексній допомозі дітям у спектрі аутизму.

Цей захід стане майданчиком для обміну досвідом та найкращими практиками між провідними фахівцями та батьками діток із РСА.

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Детальніше про захід

Відомо, що на гостей чекають 10 лекцій та 12 майстер-класів від 25 спікерів з різних галузей: медицини, АВА, реабілітології та логопедії.

У програмі конференції зокрема такі теми:

вплив АВА-терапії на розвиток дитини у спектрі аутизму;

світові методики у фізичній реабілітації;

вплив сенсорної інтеграції на дітей з РСА;

розвиток мовлення через ігрову діяльність;

підготовка дитини у спектрі аутизму до школи;

лайфхаки для вчителів у роботі з дітками з РСА.



Що потрібно знати про подію:

Коли: 1 та 2 квітня

Час: з 10:00 до 17:30

Де: у LEVCHYK SPECTRUM HUB, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 114а.

Зареєструватися на конференцію можна за посиланням.