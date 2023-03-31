Во Львове проведут профильную конференцию, посвященную помощи детям в спектре аутизма

Профильная конференция пройдет во Львове

Во Львове 1-2 апреля на базе центра LEVCHYK SPETRUM HUB состоится профильная конференция "Я МОГУ!". Она посвящена комплексной помощи детям в спектре аутизма.

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками между ведущими специалистами и родителями детей из РСА.

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Подробнее о мероприятии

Известно, что гостей ждут 10 лекций и 12 мастер-классов от 25 спикеров из разных отраслей: медицины, АВА, реабилитологии и логопедии.

В программе конференции в частности следующие темы:

влияние АВА-терапии на развитие ребенка в спектре аутизма;

мировые методики в физической реабилитации;

влияние сенсорной интеграции на детей с РСА;

развитие речи через игровую деятельность;

подготовка ребенка в спектре аутизма к школе;

лайфхаки для учителей в работе с детьми из РСА.



Что нужно знать о событии:

Когда : 1 и 2 апреля

Время : с 10:00 до 17:30

Где : в LEVCHYK SPECTRUM HUB, г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 114а.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.