Во Львове проведут профильную конференцию, посвященную помощи детям в спектре аутизма
Во Львове 1-2 апреля на базе центра LEVCHYK SPETRUM HUB состоится профильная конференция "Я МОГУ!". Она посвящена комплексной помощи детям в спектре аутизма.
Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками между ведущими специалистами и родителями детей из РСА.
Подробнее о мероприятии
Известно, что гостей ждут 10 лекций и 12 мастер-классов от 25 спикеров из разных отраслей: медицины, АВА, реабилитологии и логопедии.
В программе конференции в частности следующие темы:
- влияние АВА-терапии на развитие ребенка в спектре аутизма;
- мировые методики в физической реабилитации;
- влияние сенсорной интеграции на детей с РСА;
- развитие речи через игровую деятельность;
- подготовка ребенка в спектре аутизма к школе;
- лайфхаки для учителей в работе с детьми из РСА.
Что нужно знать о событии:
Когда : 1 и 2 апреля
Время : с 10:00 до 17:30
Где : в LEVCHYK SPECTRUM HUB, г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 114а.
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.