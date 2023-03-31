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Во Львове проведут профильную конференцию, посвященную помощи детям в спектре аутизма

31 марта 2023 19:18
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Профильная конференция пройдет во Львове
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Во Львове 1-2 апреля на базе центра LEVCHYK SPETRUM HUB состоится профильная конференция "Я МОГУ!". Она посвящена комплексной помощи детям в спектре аутизма.

Мероприятие станет площадкой для обмена опытом и лучшими практиками между ведущими специалистами и родителями детей из РСА.

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Подробнее о мероприятии

Известно, что гостей ждут 10 лекций и 12 мастер-классов от 25 спикеров из разных отраслей: медицины, АВА, реабилитологии и логопедии.

В программе конференции в частности следующие темы:

  • влияние АВА-терапии на развитие ребенка в спектре аутизма;
  • мировые методики в физической реабилитации;
  • влияние сенсорной интеграции на детей с РСА;
  • развитие речи через игровую деятельность;
  • подготовка ребенка в спектре аутизма к школе;
  • лайфхаки для учителей в работе с детьми из РСА.
  • конференция

Что нужно знать о событии:

Когда : 1 и 2 апреля

Время : с 10:00 до 17:30

Где : в LEVCHYK SPECTRUM HUB, г. Львов, ул. Б. Хмельницкого, 114а.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

конференция

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