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Головна Промо У Києві відбувся турнір з переговорів — чим буде корисний

У Києві відбувся турнір з переговорів — чим буде корисний

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 12:20
Відбувся турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament
Учасники турніру з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament
Ключові моменти Турнір з переговорів

У Києві відбувся турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. Це справжній інтенсив з практичних рішень, емоцій і стратегій.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Турнір з переговорів

Учасниками турніру були керівники, військові, підприємці, а також медіатори. Під час нього вони тренувалися вести переговори з реальними кейсами, стресом та аналізом, де кожна дія мала значення. 

Учасники турніру Master Conduct відпрацьовують переговорні навички
Турнір з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Crowe Negotiators Club запрошує на практичне змагання тих, хто хоче:

  • впевнено вести перемовини в будь-якій ситуації — від бізнесу до кризових кейсів;
  • тренувати стратегічне мислення, стресостійкість та емоційний інтелект;
  • налагодити зв’язки з експертами з політичних, військових, торгівельних та гуманітарних перемовин;
  • засвоїти техніки переконання, постановки питань і впливу.
Практичні кейси та емоційні стратегії на турнірі з переговорів
Турнір з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Чому це важливо:

  • допомагає відпрацювати навички, які змінюють долі угод і рішень;
  • отримання зворотного зв'язку від сертифікованих медіаторів;
  • зміцнення витривалості, аргументації та гнучкості.

Аби бути одним із найсильніших перемовником країни, можна зареєструватися на наступний турнір у серпні 2025 року за посиланням

Київ переговори тренінг підприємці тренування
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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