Учасники турніру з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

У Києві відбувся турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. Це справжній інтенсив з практичних рішень, емоцій і стратегій.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Турнір з переговорів

Учасниками турніру були керівники, військові, підприємці, а також медіатори. Під час нього вони тренувалися вести переговори з реальними кейсами, стресом та аналізом, де кожна дія мала значення.

Турнір з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Crowe Negotiators Club запрошує на практичне змагання тих, хто хоче:

впевнено вести перемовини в будь-якій ситуації — від бізнесу до кризових кейсів;

тренувати стратегічне мислення, стресостійкість та емоційний інтелект;

налагодити зв’язки з експертами з політичних, військових, торгівельних та гуманітарних перемовин;

засвоїти техніки переконання, постановки питань і впливу.

Турнір з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Чому це важливо:

допомагає відпрацювати навички, які змінюють долі угод і рішень;

отримання зворотного зв'язку від сертифікованих медіаторів;

зміцнення витривалості, аргументації та гнучкості.

Аби бути одним із найсильніших перемовником країни, можна зареєструватися на наступний турнір у серпні 2025 року за посиланням.