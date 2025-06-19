У Києві відбувся турнір з переговорів — чим буде корисний
Учасники турніру з переговорів. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament
Ключові моменти Турнір з переговорів
У Києві відбувся турнір з переговорів Master Conduct Negotiation Tournament. Це справжній інтенсив з практичних рішень, емоцій і стратегій.
Про це повідомила пресслужба компанії.
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Турнір з переговорів
Учасниками турніру були керівники, військові, підприємці, а також медіатори. Під час нього вони тренувалися вести переговори з реальними кейсами, стресом та аналізом, де кожна дія мала значення.
Crowe Negotiators Club запрошує на практичне змагання тих, хто хоче:
- впевнено вести перемовини в будь-якій ситуації — від бізнесу до кризових кейсів;
- тренувати стратегічне мислення, стресостійкість та емоційний інтелект;
- налагодити зв’язки з експертами з політичних, військових, торгівельних та гуманітарних перемовин;
- засвоїти техніки переконання, постановки питань і впливу.
Чому це важливо:
- допомагає відпрацювати навички, які змінюють долі угод і рішень;
- отримання зворотного зв'язку від сертифікованих медіаторів;
- зміцнення витривалості, аргументації та гнучкості.
Аби бути одним із найсильніших перемовником країни, можна зареєструватися на наступний турнір у серпні 2025 року за посиланням.
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