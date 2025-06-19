Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Рецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаУкраинаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Промо В Киеве состоялся турнир по переговорам — чем будет полезен

В Киеве состоялся турнир по переговорам — чем будет полезен

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 12:20
Состоялся турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament
Участники турнира по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament
Ключові моменти Турнир по переговорам

В Киеве состоялся турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament. Это настоящий интенсив из практических решений, эмоций и стратегий.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Турнир по переговорам

Участниками турнира были руководители, военные, предприниматели, а также медиаторы. Во время него они тренировались вести переговоры с реальными кейсами, стрессом и анализом, где каждое действие имело значение.

Учасники турніру Master Conduct відпрацьовують переговорні навички
Турнир по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Crowe Negotiators Club приглашает на практическое соревнование тех, кто хочет:

  • уверенно вести переговоры в любой ситуации — от бизнеса до кризисных кейсов;
  • тренировать стратегическое мышление, стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект;
  • наладить связи с экспертами по политическим, военным, торговым и гуманитарным переговорам;
  • освоить техники убеждения, постановки вопросов и влияния.
Практичні кейси та емоційні стратегії на турнірі з переговорів
Турнир по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Почему это важно:

  • помогает отработать навыки, которые меняют судьбы сделок и решений;
  • получение обратной связи от сертифицированных медиаторов;
  • укрепление выносливости, аргументации и гибкости.

Чтобы быть одним из сильнейших переговорщиков страны, можно зарегистрироваться на следующий турнир в августе 2025 года по ссылке.

Киев переговоры тренинг предприниматели тренировки
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации