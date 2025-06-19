Участники турнира по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

В Киеве состоялся турнир по переговорам Master Conduct Negotiation Tournament. Это настоящий интенсив из практических решений, эмоций и стратегий.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Турнир по переговорам

Участниками турнира были руководители, военные, предприниматели, а также медиаторы. Во время него они тренировались вести переговоры с реальными кейсами, стрессом и анализом, где каждое действие имело значение.

Турнир по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Crowe Negotiators Club приглашает на практическое соревнование тех, кто хочет:

уверенно вести переговоры в любой ситуации — от бизнеса до кризисных кейсов;

тренировать стратегическое мышление, стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект;

наладить связи с экспертами по политическим, военным, торговым и гуманитарным переговорам;

освоить техники убеждения, постановки вопросов и влияния.

Турнир по переговорам. Фото: Master Conduct Negotiation Tournament

Почему это важно:

помогает отработать навыки, которые меняют судьбы сделок и решений;

получение обратной связи от сертифицированных медиаторов;

укрепление выносливости, аргументации и гибкости.

Чтобы быть одним из сильнейших переговорщиков страны, можно зарегистрироваться на следующий турнир в августе 2025 года по ссылке.