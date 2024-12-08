Музична Платформа України пройде у Києві 12 та 13 грудня

Афіша шоу “Музична Платформа України”. Фото: менеджмент артиста

У Києві відбудеться шоу "Музична Платформа України", одразу два концерти поспіль — 12 та 13 грудня. На заході виступлять багато відомих українських зірок.

"Музична Платформа України" в МЦКМ

Формат концертів "Музична Платформа" став вже доброю традицією. Цього разу на концертах виступатиме більше 30 зірок, серед яких вже давно відомі: Оля Полякова, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Руслана, Тоня Матвієнко, Zlata Ognevich, Positiff, MamaRika, Alekseev, KADNAY, Melovin та інші артисти. Також на концерті буде багато молодих зірок, які тільки знедавна підкорюють українську сцену, але вже здобули популярність у соцмережах і збирають повні зали, це: Максим Бородін, YAKTAK, Cheev, SHUMEI, Domiy, DISCOMAN, ХАС, Нікіта Кісельов та інші.

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"Кількість відомих артистів та зіркових гостей вас приємно вразить. Адже програма "Музична Платформа України" збере дійсно найкращих виконавців, які своєю творчістю торкнуться кожного серця, сповнивши життєвої енергії та світла. Подія стане для всіх справжньою емоційною підзарядкою", — прокоментувала подію ведуча та продюсер Марія Орлова.

Музиканти співають у різних стилях, але однаково сильно люблять музику. Це значить, що глядачів чекає кілька годин якісного музичного шоу. Тож не проґавте такий шанс — приходьте на концерт, щоб почути наживо улюблені пісні!

Афіша шоу "Музична Платформа України". Фото: менеджмент артиста

"За традицією, наприкінці року, ми вручаємо нагороди за кращі хіти, які стали саундтреками життя для українців. Хто отримає нагороди — дізнаємось прямо під час концертів. Привідкрию завісу, що у нас буде і кілька спеціальних нагород. Тож всі нагороди стануть відомі на Зимовій Музичній Платформі", — розказав про деталі концерту-церемонії продюсер та ведучий Геннадій Вітер.

Важливою складовою "Музичної Платформи" є взаємодія із захисниками. Під час концертів відбуваються благодійні збори та аукціони. Серед гостей у глядацькій залі запрошені захисники та їх родини.

Масштабний концерт "Музична Платформа України" пройде 12-13 грудня у Міжнародному центрі культури і мистецтв "Жовтневий палац".

На глядачів чекає велика зала, розкішна акустика, продумане світло та стильні номери. Два зимових вечори аудиторію будуть зігрівати найкращі українські музиканти, тому приходьте всією сім'єю, з друзями чи просто коханою людиною. Під час концерту відбуватиметься телевізійна зйомка. Можливе використання фонограми.

Майданчик МЦКМ є цілком безпечним для відвідувачів.

До зустрічі!

Квитки можна придбати за посиланням.