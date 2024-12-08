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В Киеве состоится Музыкальная платформа Украины — дата и время

8 декабря 2024 13:58
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Музыкальная Платформа Украины пройдет в Киеве 12 и 13 декабря
Афиша шоу "Музыкальная Платформа Украины". Фото: менеджмент артиста
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

В Киеве состоится шоу "Музыкальная Платформа Украины", сразу два концерта подряд — 12 и 13 декабря. На мероприятии выступят многие известные украинские звезды.

"Музыкальная Платформа Украины" в МЦКИ

Формат концертов "Музыкальная Платформа" стал уже доброй традицией. В этот раз на концертах будет выступать более 30 звезд, среди которых уже давно известны: Оля Полякова, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Руслана, Тоня Матвиенко, Zlata Ognevich, Positiff, MamaRika, Alekseev, KADNAY, Melovin и другие артисты. Также на концерте будет много молодых звезд, только недавно покоряющих украинскую сцену, но уже получивших популярность в соцсетях и собирающих полные залы, это: Максим Бородин, YAKTAK, Cheev, SHUMEI, Domiy, DISCOMAN, ХАС, Никита Киселев и другие.

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"Количество известных артистов и звездных гостей вас приятно поразит. Ведь программа "Музыкальная Платформа Украины" соберет действительно лучших исполнителей, которые своим творчеством коснутся каждого сердца, наполнив жизненную энергию и свет. Событие станет для всех настоящей эмоциональной подзарядкой", — прокомментировала событие ведущая и продюсер Мария Орлова.

Музыканты поют в разных стилях, но все равно сильно любят музыку. Это означает, что зрителей ждет несколько часов качественного музыкального шоу. Так что не упустите такой шанс — приходите на концерт, чтобы услышать вживую любимые песни!

В Киеве состоится "Музыкальная Платформа Украины" - дата и время - фото 1
Афиша шоу "Музыкальная платформа Украины". Фото: менеджмент артиста

"По традиции, в конце года, мы вручаем награды за лучшие хиты, ставшие саундтреками жизни для украинцев. Кто получит награды — узнаем прямо во время концертов. Приоткрою занавес, что у нас будет и несколько специальных наград. Поэтому все награды станут известны на Зимней Музыкальной Платформе", — рассказал о деталях концерта-церемонии продюсер и ведущий Геннадий Ветер.

Важной составляющей Музыкальной Платформы является взаимодействие с защитниками. Во время концертов проходит благотворительное собрание и аукционы. Среди гостей в зрительном зале приглашены защитники и их семьи.

Масштабный концерт "Музыкальная Платформа Украины" пройдет 12-13 декабря в Международном центре культуры и искусств "Жовтневий палац".

Зрителей ожидает большой зал, роскошная акустика, продуманный свет и стильные номера. Два зимних вечера аудиторию будут согревать лучшие украинские музыканты, поэтому приходите всей семьей, с друзьями или просто любимым человеком. Во время концерта будет проходить телевизионная съемка. Возможно использование фонограммы.

Площадка МЦКМ вполне безопасна для посетителей.

До встречи!

Билеты можно приобрести по ссылке.

Наталия Могилевская Оля Полякова Павел Зибров украинские звезды Миша Крупин

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