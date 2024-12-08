Музыкальная Платформа Украины пройдет в Киеве 12 и 13 декабря

Афиша шоу "Музыкальная Платформа Украины". Фото: менеджмент артиста

В Киеве состоится шоу "Музыкальная Платформа Украины", сразу два концерта подряд — 12 и 13 декабря. На мероприятии выступят многие известные украинские звезды.

"Музыкальная Платформа Украины" в МЦКИ

Формат концертов "Музыкальная Платформа" стал уже доброй традицией. В этот раз на концертах будет выступать более 30 звезд, среди которых уже давно известны: Оля Полякова, Наталья Могилевская, Павел Зибров, Руслана, Тоня Матвиенко, Zlata Ognevich, Positiff, MamaRika, Alekseev, KADNAY, Melovin и другие артисты. Также на концерте будет много молодых звезд, только недавно покоряющих украинскую сцену, но уже получивших популярность в соцсетях и собирающих полные залы, это: Максим Бородин, YAKTAK, Cheev, SHUMEI, Domiy, DISCOMAN, ХАС, Никита Киселев и другие.

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"Количество известных артистов и звездных гостей вас приятно поразит. Ведь программа "Музыкальная Платформа Украины" соберет действительно лучших исполнителей, которые своим творчеством коснутся каждого сердца, наполнив жизненную энергию и свет. Событие станет для всех настоящей эмоциональной подзарядкой", — прокомментировала событие ведущая и продюсер Мария Орлова.

Музыканты поют в разных стилях, но все равно сильно любят музыку. Это означает, что зрителей ждет несколько часов качественного музыкального шоу. Так что не упустите такой шанс — приходите на концерт, чтобы услышать вживую любимые песни!

Афиша шоу "Музыкальная платформа Украины". Фото: менеджмент артиста

"По традиции, в конце года, мы вручаем награды за лучшие хиты, ставшие саундтреками жизни для украинцев. Кто получит награды — узнаем прямо во время концертов. Приоткрою занавес, что у нас будет и несколько специальных наград. Поэтому все награды станут известны на Зимней Музыкальной Платформе", — рассказал о деталях концерта-церемонии продюсер и ведущий Геннадий Ветер.

Важной составляющей Музыкальной Платформы является взаимодействие с защитниками. Во время концертов проходит благотворительное собрание и аукционы. Среди гостей в зрительном зале приглашены защитники и их семьи.

Масштабный концерт "Музыкальная Платформа Украины" пройдет 12-13 декабря в Международном центре культуры и искусств "Жовтневий палац".

Зрителей ожидает большой зал, роскошная акустика, продуманный свет и стильные номера. Два зимних вечера аудиторию будут согревать лучшие украинские музыканты, поэтому приходите всей семьей, с друзьями или просто любимым человеком. Во время концерта будет проходить телевизионная съемка. Возможно использование фонограммы.

Площадка МЦКМ вполне безопасна для посетителей.

До встречи!

Билеты можно приобрести по ссылке.