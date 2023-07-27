У Києві відбудеться BusinessUpgrade Forum 2023: всі деталі заходу

Форум BusinessUpgrade Forum 2023. Фото: businessupgrade.info

28 липня 2023 року у Києві відбудеться BusinessUpgrade Forum 2023. Існування бізнесу під час війни: Виклики, рішення, досвід та розвиток. Організатор - Ukrainian-European Business Hub.

Детальна інформація на сайті за цим посиланням. Також тут посилання на онлайн-реєстрацію.



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Деталі про BusinessUpgrade Forum 2023

Вже не перший рік поспіль українські підприємці демонструють неймовірні стійкість, витривалість і винахідливість у пошуках нетривіальних рішень, які дозволяють їм не лише здолати складнощі, але й продовжувати розвивати свої бізнеси.

BusinessUpgrade Forum 2023 — це місце для зустрічі та обміну ідеями і досвідом між підприємцями та професіоналами з різних галузей. Провідні бізнес-лідери, спеціалісти та експортери поділяться своїми реалізованими кейсами, досвідом виходу на міжнародні ринки, а також розкриють власні варіанти здолання викликів, з якими довелося зіткнутись.

На форумі будуть розглянуті найактуальніші питання, виклики та тренди в сфері бізнесу, а також нюанси формуванні стійкості підприємств у складних умовах:

● Адаптація та відновлення українського бізнесу під час війни.

● Можливості для підсилення та масштабування компаній у складних умовах.

● Експансія на зовнішні ринки та утворення нових ніш бізнесу.

● Роль державної підтримки та перспективи.

Спікери BusinessUpgrade 2023

Київський Business Upgrade Forum 2023

Єгор Стефанович — Голова правління ГС УФЕЕ, головний координатор Ліги Оновлення України Онова.

Дар’я Дідковська — власниця Агрокомпанії АПК-Ресурс, засновниця Ukrainian European Business Hub

Олена Широкова — Президент Української Бізнес Ради в Об'єднаних Арабських Еміратах, віцеголова Комісії з торгівлі та інвестицій в Міжнародній Торговій Палаті в ОАЕ

Ксенія Оринчак — виконавчий директор Національної асоціації видобувної індустрії України

Євгеній Шакотько — заступник виконавчого директора Ukraine Invest

Ірина Семенюта — співвласник компанії управління активами "Кепітал менеджмент груп"

Павло Карташов — директор Українського фонду стартапів

Геннадій Чижиков — президент Торгово-промислової палати України

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради

Анна Тігіпко — експертка з фінансів, засновниця та СЕО необанку — izibank.

Ольга Романенко — генеральний директор ТОВ Екопан

Юрій Войчак — заступник директора департаменту ММСБ Ощадбанку

Ростислав Сагайда — експерт з інвестицій у закордонну нерухомість "HAYAT ESTATE"

Костянтин Писаренко — засновник агенції нерухомості T.H.E Capital

Дмитро Нікулін — Посол IHRFC Швейцарії в Україні

Юрій Дячук — CEO інвестиційної компанії INTELEVRAZ, партнер INTELEVRAZ property management

Олеся Романенко — керуючий партнер, адвокат Olsten partners law company

Сергій Пінькас — директор з розвитку EFI Group

Дмитро Михайленко — керуючий партнер Crowe Mikhalenko

Олена Стахова — експерт у питаннях інвестицій на фінансових ринках

Вікторія Яловенко — віцепрезидент Польсько-Української Господарчої Палати

Олексій Большов — CEO та співзасновник екоіндустріального парку HEMPY UA та Біо Еко Кластеру

Наталя Валевська — засновниця Nataliya Valevska foundation

Святослав Кузьмич — директор департаменту міжнародного бізнесу в АТ "Укрексімбанк"

Інеса Платонова — віцепрезидент FIATA, віцепрезидент ICC UKRAINE, засновниця PLASKE Academy

Марина Філіпенко — засновниця PR&EVENT AGENCY, голова ГО Fenix Charity

Наталія Сидоренко — власниця проєкту Креативне ательє "BIFURCATION"

Щоб долучитися до сильного оточення та взяти курс на стрімкий розвиток, чекаємо вас на форумі. Ви отримаєте досвід, нові інструменти та можливості росту.

Форум BusinessUpgrade 2023 - це нагода поглибити свої знання, отримати нові інсайти та інспірацію від найкращих практик українських підприємців. Подія стане ідеальним місцем для зустрічей, обміну ідеями та встановлення нових партнерських зв'язків.

Телефон для довідки: +380682228273 (Ірина)