В Киеве пройдет BusinessUpgrade Forum 2023: все детали мероприятия
28 июля 2023 г. в Киеве состоится BusinessUpgrade Forum 2023. Существование бизнеса во время войны: Вызовы, решения, опыт и развитие. Организатор — Ukrainian-European Business Hub.
Подробная информация на сайте по этой ссылке. Также здесь ссылка на онлайн-регистрацию.
Детали о BusinessUpgrade Forum 2023
Уже не первый год украинские предприниматели демонстрируют невероятные устойчивость, выносливость и изобретательность в поисках нетривиальных решений, которые позволяют им не только преодолеть сложности, но и продолжать развивать свои бизнесы.
BusinessUpgrade Forum 2023 – это место для встречи и обмена идеями и опытом между предпринимателями и профессионалами из разных отраслей. Ведущие бизнес-лидеры, специалисты и экспортеры поделятся своими реализуемыми кейсами, опытом выхода на международные рынки, а также раскроют собственные варианты преодоления вызовов, с которыми пришлось столкнуться.
На форуме будут рассмотрены самые актуальные вопросы, вызовы и тренды в сфере бизнеса, а также нюансы формирования устойчивости предприятий в сложных условиях:
● Адаптация и возобновление украинского бизнеса во время войны.
● Возможности для усиления и масштабирования компаний в сложных условиях.
● Экспансия на внешние рынки и создание новых ниш бизнеса.
● Роль государственной поддержки и перспективы.
Спикеры BusinessUpgrade 2023
Киевский Business Upgrade Forum 2023
- Егор Стефанович — Председатель правления ГС УФЭЭ, главный координатор Лиги Обновления Украины Онова.
- Дарья Дидковская — владелица Агрокомпании АПК-Ресурс, основательница Ukrainian European Business Hub
- Елена Широкова — Президент Украинского Бизнес Совета в Объединенных Арабских Эмиратах, вицепредседатель Комиссии по торговле и инвестициям в Международной Торговой Палате в ОАЭ
- Ксения Оринчак — исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей индустрии Украины
- Евгений Шакотько — заместитель исполнительного директора Ukraine Invest
- Ирина Семенюта — совладелец компании управления активами "Кепитал менеджмент групп"
- Павел Карташов — директор Украинского фонда стартапов
- Геннадий Чижиков – президент Торгово-промышленной палаты Украины
- Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
- Анна Тигипко — эксперт по финансам, учредительница и СЕО необанка — izibank.
- Ольга Романенко — генеральный директор ООО Экопан
- Юрий Войчак — заместитель директора департамента ММСБ Сбербанка
- Ростислав Сагайда — эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость "HAYAT ESTATE"
- Константин Писаренко — основатель агентства недвижимости THE Capital
- Дмитрий Никулин — Посол IHRFC Швейцарии в Украине.
- Юрий Дячук — CEO инвестиционной компании INTELEVRAZ, партнер INTELEVRAZ property management
- Олеся Романенко — управляющий партнер, адвокат Olsten partners law company
- Сергей Пинькас — директор по развитию EFI Group
- Дмитрий Михайленко — управляющий партнер Crowe Mikhalenko
- Елена Стахова — эксперт по вопросам инвестиций на финансовых рынках
- Виктория Яловенко — вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты
- Алексей Большов - CEO и соучредитель экоиндустриального парка HEMPY UA и Био Эко Кластера
- Наталья Валевская — основательница Nataliya Valevska foundation
- Святослав Кузьмич — директор департамента международного бизнеса в АО "Укрэксимбанк"
- Инесса Платонова — вице-президент FIATA, вице-президент ICC UKRAINE, основательница PLASKE Academy
- Марина Филиппенко – основатель PR&EVENT AGENCY, глава ОО Fenix Charity
- Наталья Сидоренко — владелица проекта Креативное ателье "BIFURCATION"
Чтобы присоединиться к сильному окружению и взять курс на стремительное развитие, ждем вас на форуме. Вы получите опыт, новые инструменты и способности роста.
Форум BusinessUpgrade 2023 – это возможность углубить свои знания, получить новые инсайты и инспирацию от лучших практик украинских предпринимателей. Событие станет идеальным местом для встреч, обмена идеями и установлением новых партнерских связей.