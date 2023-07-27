В Киеве пройдет BusinessUpgrade Forum 2023: все детали мероприятия

Форум BusinessUpgrade Forum 2023. Фото: businessupgrade.info

28 июля 2023 г. в Киеве состоится BusinessUpgrade Forum 2023. Существование бизнеса во время войны: Вызовы, решения, опыт и развитие. Организатор — Ukrainian-European Business Hub.

Подробная информация на сайте по этой ссылке. Также здесь ссылка на онлайн-регистрацию.

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Детали о BusinessUpgrade Forum 2023

Уже не первый год украинские предприниматели демонстрируют невероятные устойчивость, выносливость и изобретательность в поисках нетривиальных решений, которые позволяют им не только преодолеть сложности, но и продолжать развивать свои бизнесы.

BusinessUpgrade Forum 2023 – это место для встречи и обмена идеями и опытом между предпринимателями и профессионалами из разных отраслей. Ведущие бизнес-лидеры, специалисты и экспортеры поделятся своими реализуемыми кейсами, опытом выхода на международные рынки, а также раскроют собственные варианты преодоления вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

На форуме будут рассмотрены самые актуальные вопросы, вызовы и тренды в сфере бизнеса, а также нюансы формирования устойчивости предприятий в сложных условиях:

● Адаптация и возобновление украинского бизнеса во время войны.

● Возможности для усиления и масштабирования компаний в сложных условиях.

● Экспансия на внешние рынки и создание новых ниш бизнеса.

● Роль государственной поддержки и перспективы.

Спикеры BusinessUpgrade 2023

Киевский Business Upgrade Forum 2023

Егор Стефанович — Председатель правления ГС УФЭЭ, главный координатор Лиги Обновления Украины Онова.

Дарья Дидковская — владелица Агрокомпании АПК-Ресурс, основательница Ukrainian European Business Hub

Елена Широкова — Президент Украинского Бизнес Совета в Объединенных Арабских Эмиратах, вицепредседатель Комиссии по торговле и инвестициям в Международной Торговой Палате в ОАЭ

Ксения Оринчак — исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей индустрии Украины

Евгений Шакотько — заместитель исполнительного директора Ukraine Invest

Ирина Семенюта — совладелец компании управления активами "Кепитал менеджмент групп"

Павел Карташов — директор Украинского фонда стартапов

Геннадий Чижиков – президент Торгово-промышленной палаты Украины

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета

Анна Тигипко — эксперт по финансам, учредительница и СЕО необанка — izibank.

Ольга Романенко — генеральный директор ООО Экопан

Юрий Войчак — заместитель директора департамента ММСБ Сбербанка

Ростислав Сагайда — эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость "HAYAT ESTATE"

Константин Писаренко — основатель агентства недвижимости THE Capital

Дмитрий Никулин — Посол IHRFC Швейцарии в Украине.

Юрий Дячук — CEO инвестиционной компании INTELEVRAZ, партнер INTELEVRAZ property management

Олеся Романенко — управляющий партнер, адвокат Olsten partners law company

Сергей Пинькас — директор по развитию EFI Group

Дмитрий Михайленко — управляющий партнер Crowe Mikhalenko

Елена Стахова — эксперт по вопросам инвестиций на финансовых рынках

Виктория Яловенко — вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты

Алексей Большов - CEO и соучредитель экоиндустриального парка HEMPY UA и Био Эко Кластера

Наталья Валевская — основательница Nataliya Valevska foundation

Святослав Кузьмич — директор департамента международного бизнеса в АО "Укрэксимбанк"

Инесса Платонова — вице-президент FIATA, вице-президент ICC UKRAINE, основательница PLASKE Academy

Марина Филиппенко – основатель PR&EVENT AGENCY, глава ОО Fenix Charity

Наталья Сидоренко — владелица проекта Креативное ателье "BIFURCATION"

Чтобы присоединиться к сильному окружению и взять курс на стремительное развитие, ждем вас на форуме. Вы получите опыт, новые инструменты и способности роста.

Форум BusinessUpgrade 2023 – это возможность углубить свои знания, получить новые инсайты и инспирацию от лучших практик украинских предпринимателей. Событие станет идеальным местом для встреч, обмена идеями и установлением новых партнерских связей.

Телефон для справки: +380682228273 (Ирина)