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В Киеве пройдет BusinessUpgrade Forum 2023: все детали мероприятия

27 июля 2023 17:14
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
В Киеве пройдет BusinessUpgrade Forum 2023: все детали мероприятия
Форум BusinessUpgrade Forum 2023. Фото: businessupgrade.info
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

28 июля 2023 г. в Киеве состоится BusinessUpgrade Forum 2023. Существование бизнеса во время войны: Вызовы, решения, опыт и развитие. Организатор — Ukrainian-European Business Hub.

Подробная информация на сайте по этой ссылке. Также здесь ссылка на онлайн-регистрацию.

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Детали о BusinessUpgrade Forum 2023

Уже не первый год украинские предприниматели демонстрируют невероятные устойчивость, выносливость и изобретательность в поисках нетривиальных решений, которые позволяют им не только преодолеть сложности, но и продолжать развивать свои бизнесы.

BusinessUpgrade Forum 2023 – это место для встречи и обмена идеями и опытом между предпринимателями и профессионалами из разных отраслей. Ведущие бизнес-лидеры, специалисты и экспортеры поделятся своими реализуемыми кейсами, опытом выхода на международные рынки, а также раскроют собственные варианты преодоления вызовов, с которыми пришлось столкнуться.

На форуме будут рассмотрены самые актуальные вопросы, вызовы и тренды в сфере бизнеса, а также нюансы формирования устойчивости предприятий в сложных условиях:

● Адаптация и возобновление украинского бизнеса во время войны.
● Возможности для усиления и масштабирования компаний в сложных условиях.
● Экспансия на внешние рынки и создание новых ниш бизнеса.
● Роль государственной поддержки и перспективы.

Спикеры BusinessUpgrade 2023

Киевский Business Upgrade Forum 2023

  • Егор Стефанович — Председатель правления ГС УФЭЭ, главный координатор Лиги Обновления Украины Онова.
  • Дарья Дидковская — владелица Агрокомпании АПК-Ресурс, основательница Ukrainian European Business Hub
  • Елена Широкова — Президент Украинского Бизнес Совета в Объединенных Арабских Эмиратах, вицепредседатель Комиссии по торговле и инвестициям в Международной Торговой Палате в ОАЭ
  • Ксения Оринчак — исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей индустрии Украины
  • Евгений Шакотько — заместитель исполнительного директора Ukraine Invest
  • Ирина Семенюта — совладелец компании управления активами "Кепитал менеджмент групп"
  • Павел Карташов — директор Украинского фонда стартапов
  • Геннадий Чижиков – президент Торгово-промышленной палаты Украины
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета
  • Анна Тигипко — эксперт по финансам, учредительница и СЕО необанка — izibank.
  • Ольга Романенко — генеральный директор ООО Экопан
  • Юрий Войчак — заместитель директора департамента ММСБ Сбербанка
  • Ростислав Сагайда — эксперт по инвестициям в зарубежную недвижимость "HAYAT ESTATE"
  • Константин Писаренко — основатель агентства недвижимости THE Capital
  • Дмитрий Никулин — Посол IHRFC Швейцарии в Украине.
  • Юрий Дячук — CEO инвестиционной компании INTELEVRAZ, партнер INTELEVRAZ property management
  • Олеся Романенко — управляющий партнер, адвокат Olsten partners law company
  • Сергей Пинькас — директор по развитию EFI Group
  • Дмитрий Михайленко — управляющий партнер Crowe Mikhalenko
  • Елена Стахова — эксперт по вопросам инвестиций на финансовых рынках
  • Виктория Яловенко — вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной Палаты
  • Алексей Большов - CEO и соучредитель экоиндустриального парка HEMPY UA и Био Эко Кластера
  • Наталья Валевская — основательница Nataliya Valevska foundation
  • Святослав Кузьмич — директор департамента международного бизнеса в АО "Укрэксимбанк"
  • Инесса Платонова — вице-президент FIATA, вице-президент ICC UKRAINE, основательница PLASKE Academy
  • Марина Филиппенко – основатель PR&EVENT AGENCY, глава ОО Fenix Charity
  • Наталья Сидоренко — владелица проекта Креативное ателье "BIFURCATION"

форум

Чтобы присоединиться к сильному окружению и взять курс на стремительное развитие, ждем вас на форуме. Вы получите опыт, новые инструменты и способности роста.

Форум BusinessUpgrade 2023 – это возможность углубить свои знания, получить новые инсайты и инспирацию от лучших практик украинских предпринимателей. Событие станет идеальным местом для встреч, обмена идеями и установлением новых партнерских связей.

Телефон для справки: +380682228273 (Ирина)

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