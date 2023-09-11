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У Києві пройде HR Wisdom Summit про розвиток талантів в умовах війни

11 вересня 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві пройде HR Wisdom Summit про розвиток талантів в умовах війни
HR Wisdom Summit. Фото: hrws.delo.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У четвер, 14 вересня, у DTEK Academy понад 20 провідних HR-фахівців з "Київстар", ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit.

Про це повідомляє HRWS.

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Серед спікерів:

  • Вікторія Желдак, HR-директорка корпорації "Біосфера";
  • Ірина Сітнікова, директор по роботі з персоналом "Данон" в Україні;
  • Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine;
  • Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту "Дія.City";
  • Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,
  • Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel;
  • Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці "Райффайзен Банку";
  • Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний";
  • Анастасія Ялова, керівниця із розвитку HR-бренду "Нової пошти";
  • Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI;
  • Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.;
  • Наталія Волнянська, HRD Starlight Media;
  • Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест;

та ще понад п'ять фахівців великих компаній.

Ви дізнаєтеся про:

  • повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок;
  • глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні;
  • головні професії після перемоги;
  • зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника;
  • використання інновацій в HR; 
  • збереження команди за релокації.

Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.

Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!

HR Wisdom Summit буде корисним для:

  • топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
  • CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
  • HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року. 

Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті: https://hrws.delo.ua/

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу — команду!

Генеральний партнер –– Favbet.

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