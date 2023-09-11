У Києві пройде HR Wisdom Summit про розвиток талантів в умовах війни
У четвер, 14 вересня, у DTEK Academy понад 20 провідних HR-фахівців з "Київстар", ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit.
Про це повідомляє HRWS.
Дієві стратегії управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Серед спікерів:
- Вікторія Желдак, HR-директорка корпорації "Біосфера";
- Ірина Сітнікова, директор по роботі з персоналом "Данон" в Україні;
- Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine;
- Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту "Дія.City";
- Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,
- Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel;
- Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці "Райффайзен Банку";
- Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний";
- Анастасія Ялова, керівниця із розвитку HR-бренду "Нової пошти";
- Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI;
- Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.;
- Наталія Волнянська, HRD Starlight Media;
- Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест;
та ще понад п'ять фахівців великих компаній.
Ви дізнаєтеся про:
- повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок;
- глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні;
- головні професії після перемоги;
- зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника;
- використання інновацій в HR;
- збереження команди за релокації.
Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.
Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!
HR Wisdom Summit буде корисним для:
- топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;
- CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;
- HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.
Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті: https://hrws.delo.ua/
Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу — команду!
Генеральний партнер –– Favbet.