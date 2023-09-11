У Києві пройде HR Wisdom Summit про розвиток талантів в умовах війни

HR Wisdom Summit. Фото: hrws.delo.ua

У четвер, 14 вересня, у DTEK Academy понад 20 провідних HR-фахівців з "Київстар", ОККО, Kernel, МХП та інших великих компаній нададуть інструменти наймання, утримання та розвитку талантів в умовах війни на HR Wisdom Summit.

Про це повідомляє HRWS.

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Серед спікерів:

Вікторія Желдак, HR-директорка корпорації "Біосфера";

Ірина Сітнікова, директор по роботі з персоналом "Данон" в Україні;

Роман Бондар, виконавчий директор Korn Ferry Ukraine;

Олександр Борняков, заступник Міністра цифрової трансформації України, керівник проєкту "Дія.City";

Сергій Кошиль, Human Resources Director at Favbet,

Наталія Теряхіна, керівник департаменту персоналу Kernel;

Віктор Марченко, начальник управління ефективності та оплати праці "Райффайзен Банку";

Юлія Тітуренко, начальниця управління по роботі з персоналом банку "Південний";

Анастасія Ялова, керівниця із розвитку HR-бренду "Нової пошти";

Галина Караваєва, HRD групи компаній VIDI;

Олександр Кучеренко, член Наглядової Ради Academy DTEK, директор DTEK Group B.V.;

Наталія Волнянська, HRD Starlight Media;

Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку та взаємодії з колективом Групи Метінвест;

та ще понад п'ять фахівців великих компаній.

Ви дізнаєтеся про:

повернення до корпоративного життя та адаптацію ветеранів та ветеранок;

глобальні тренди та нові реалії на ринку людського капіталу в Україні;

головні професії після перемоги;

зміни мотивації команди і що сьогодні дійсно важливе для співробітника;

використання інновацій в HR;

збереження команди за релокації.

Окрім виступів спікерів на HR Wisdom Summit відбудеться три панельні дискусії на теми майбутнього корпоративних ініціатив, інновацій у HR та ресоціалізації ветеранів.

Місцем зустрічі активної HR-спільноти України стане DTEK Academy. Учасники зможуть особисто поспілкуватися з провідними HR-фахівцями у кулуарах, а також завести корисні знайомства серед 200+ колег!

HR Wisdom Summit буде корисним для:

топменеджерів компаній, HRD, PR-директорів, які прагнуть зміцнити лідерство у воєнний час та протистояти викликам разом із сильною командою;

CЕО, які хочуть вибудувати ефективну HR-стратегію та зміцнити бренд роботодавця;

HR-фахівців, які бажають за один день отримати всі ключові тренди та інструменти року.

Деталі заходу, програма та квитки за спеціальною ціною на сайті: https://hrws.delo.ua/

Долучайтеся до HR Wisdom Summit, аби розвивати ваш головний актив бізнесу — команду!

Генеральний партнер –– Favbet.