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В Киеве пройдет HR Wisdom Summit о развитии талантов в условиях войны

11 сентября 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве пройдет HR Wisdom Summit о развитии талантов в условиях войны
HR Wisdom Summit. Фото: hrws.delo.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В четверг, 14 сентября, в DTEK Academy более 20 ведущих HR-специалистов из "Киевстар", ОККО, Kernel, МХП и других крупных компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны на HR Wisdom Summit.

Об этом сообщает HRWS.

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Среди спикеров:

  • Виктория Желдак, HR-директор корпорации "Биосфера";
  • Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом "Данон" в Украине;
  • Роман Бондарь, исполнительный директор Korn Ferry Ukraine;
  • Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины, руководитель проекта "Дія.City";
  • Сергей Кошиль, Human Resources Director в Favbet,
  • Наталья Теряхина, руководитель департамента персонала Kernel;
  • Виктор Марченко, начальник управления эффективности и оплаты труда "Райффайзен Банка";
  • Юлия Титуренко, начальник управления по работе с персоналом банка "Южный";
  • Анастасия Ялова, руководитель по развитию HR-бренда "Новой почты";
  • Галина Караваева, HRD группы компаний VIDI;
  • Александр Кучеренко, член Наблюдательного Совета Academy DTEK, директор DTEK Group BV;
  • Наталья Волнянская, HRD Starlight Media;
  • Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест;

и еще более пяти специалистов крупных компаний.

Вы узнаете о:

  • возвращение к корпоративной жизни и адаптацию ветеранов и ветеранок;
  • глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине;
  • главные профессии после победы;
  • изменение мотивации команды и что сегодня действительно важно для сотрудника;
  • использование инноваций в HR;
  • сохранение команды по релокации.

Помимо выступлений спикеров на HR Wisdom Summit состоится три панельные дискуссии по теме будущего корпоративных инициатив, инноваций в HR и ресоциализации ветеранов.

Местом встречи активного HR-сообщества Украины станет DTEK Academy. Участники смогут лично пообщаться с ведущими HR-специалистами в кулуарах, а также завести полезные знакомства среди 200+ коллег!

HR Wisdom Summit будет полезным для:

  • топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;
  • CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;
  • HR специалистов, желающих за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.

Детали мероприятия, программа и билеты по специальной цене на сайте: https://hrws.delo.ua/

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы развивать ваш главный актив бизнеса — команду!

Генеральный партнер — Favbet.

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