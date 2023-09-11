В Киеве пройдет HR Wisdom Summit о развитии талантов в условиях войны

HR Wisdom Summit. Фото: hrws.delo.ua

В четверг, 14 сентября, в DTEK Academy более 20 ведущих HR-специалистов из "Киевстар", ОККО, Kernel, МХП и других крупных компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны на HR Wisdom Summit.

Об этом сообщает HRWS.

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Среди спикеров:

Виктория Желдак, HR-директор корпорации "Биосфера";

Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом "Данон" в Украине;

Роман Бондарь, исполнительный директор Korn Ferry Ukraine;

Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины, руководитель проекта "Дія.City";

Сергей Кошиль, Human Resources Director в Favbet,

Наталья Теряхина, руководитель департамента персонала Kernel;

Виктор Марченко, начальник управления эффективности и оплаты труда "Райффайзен Банка";

Юлия Титуренко, начальник управления по работе с персоналом банка "Южный";

Анастасия Ялова, руководитель по развитию HR-бренда "Новой почты";

Галина Караваева, HRD группы компаний VIDI;

Александр Кучеренко, член Наблюдательного Совета Academy DTEK, директор DTEK Group BV;

Наталья Волнянская, HRD Starlight Media;

Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест;

и еще более пяти специалистов крупных компаний.

Вы узнаете о:

возвращение к корпоративной жизни и адаптацию ветеранов и ветеранок;

глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине;

главные профессии после победы;

изменение мотивации команды и что сегодня действительно важно для сотрудника;

использование инноваций в HR;

сохранение команды по релокации.

Помимо выступлений спикеров на HR Wisdom Summit состоится три панельные дискуссии по теме будущего корпоративных инициатив, инноваций в HR и ресоциализации ветеранов.

Местом встречи активного HR-сообщества Украины станет DTEK Academy. Участники смогут лично пообщаться с ведущими HR-специалистами в кулуарах, а также завести полезные знакомства среди 200+ коллег!

HR Wisdom Summit будет полезным для:

топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;

CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;

HR специалистов, желающих за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.

Детали мероприятия, программа и билеты по специальной цене на сайте: https://hrws.delo.ua/

Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы развивать ваш главный актив бизнеса — команду!

Генеральный партнер — Favbet.