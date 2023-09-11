В Киеве пройдет HR Wisdom Summit о развитии талантов в условиях войны
В четверг, 14 сентября, в DTEK Academy более 20 ведущих HR-специалистов из "Киевстар", ОККО, Kernel, МХП и других крупных компаний предоставят инструменты найма, удержания и развития талантов в условиях войны на HR Wisdom Summit.
Об этом сообщает HRWS.
Действенные стратегии управления талантами во время войны на HR Wisdom Summit
Среди спикеров:
- Виктория Желдак, HR-директор корпорации "Биосфера";
- Ирина Ситникова, директор по работе с персоналом "Данон" в Украине;
- Роман Бондарь, исполнительный директор Korn Ferry Ukraine;
- Александр Борняков, заместитель Министра цифровой трансформации Украины, руководитель проекта "Дія.City";
- Сергей Кошиль, Human Resources Director в Favbet,
- Наталья Теряхина, руководитель департамента персонала Kernel;
- Виктор Марченко, начальник управления эффективности и оплаты труда "Райффайзен Банка";
- Юлия Титуренко, начальник управления по работе с персоналом банка "Южный";
- Анастасия Ялова, руководитель по развитию HR-бренда "Новой почты";
- Галина Караваева, HRD группы компаний VIDI;
- Александр Кучеренко, член Наблюдательного Совета Academy DTEK, директор DTEK Group BV;
- Наталья Волнянская, HRD Starlight Media;
- Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест;
и еще более пяти специалистов крупных компаний.
Вы узнаете о:
- возвращение к корпоративной жизни и адаптацию ветеранов и ветеранок;
- глобальные тренды и новые реалии на рынке человеческого капитала в Украине;
- главные профессии после победы;
- изменение мотивации команды и что сегодня действительно важно для сотрудника;
- использование инноваций в HR;
- сохранение команды по релокации.
Помимо выступлений спикеров на HR Wisdom Summit состоится три панельные дискуссии по теме будущего корпоративных инициатив, инноваций в HR и ресоциализации ветеранов.
Местом встречи активного HR-сообщества Украины станет DTEK Academy. Участники смогут лично пообщаться с ведущими HR-специалистами в кулуарах, а также завести полезные знакомства среди 200+ коллег!
HR Wisdom Summit будет полезным для:
- топ-менеджеров компаний, HRD, PR-директоров, стремящихся укрепить лидерство в военное время и противостоять вызовам вместе с сильной командой;
- CЕО, желающих выстроить эффективную HR-стратегию и укрепить бренд работодателя;
- HR специалистов, желающих за один день получить все ключевые тренды и инструменты года.
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Присоединяйтесь к HR Wisdom Summit, чтобы развивать ваш главный актив бизнеса — команду!
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