У Броварах стартували продажі квартир фінального будинку житлового комплексу «Лісовий квартал»

Багатоквартирний будинок ЖК "Лісовий квартал". Фото: new.l-kvartal.com.ua

У Броварах Київської області, в житловому комплексы "Лісовий квартал", новий етап розвитку — старт продажів квартир фінального будинку. Комплекс позиціюється як комфортне житло поруч із зеленою зоною та розвиненою інфраструктурою центрального району міста.

У фінальній черзі реалізовано найкращі рішення та стандарти, які забезпечили успіх усього комплексу "Лісовий квартал": функціональні планування, якісні матеріали, сучасні технології будівництва та уважне ставлення до потреб майбутніх мешканців.

Продажі нерухомості проводяться за механізмом МОН (майбутній об’єкт нерухомості). МОН — це частина подільного об'єкта незавершеного будівництва, яка після введення в експлуатацію стане самостійним об'єктом нерухомості, наприклад квартирою, гаражем або комерційним приміщенням. Інвестиції в МОН зареєстровані в електронних системах і захищені законодавством, тому покупець отримує майнові права на обрану частину майна ще до завершення будівництва.

Переваги МОН для покупців:

набуття майнових прав на об’єкт ще до завершення будівництва;

реєстрація угод у державних електронних системах;

фіксація ціни на момент укладення договору;

підвищений рівень безпеки й контроль ризиків.

Комплекс розташований у центральному районі Броварів — лише за 15 хвилин до станції метро "Лісова" та важливих транспортних розв’язок столиці. Для будівництва фінального будинку застосовано надійну монолітно-каркасну конструкцію, що гарантує довговічність, вогнестійкість і стійкість до сейсмічної активності.

На території комплексу працює сучасний дитячий садок, а поруч — найбільший міський парк і мальовничий сосновий бір, які створюють комфортне середовище для життя родин.

У продажу — квартири різних типів: від однокімнатних (приблизно 40 м²) до просторих сімейних варіантів (до 100 м²). Замовником будівництва виступає ТОВ "МТДК "БУДІВЕЛЬНЕ МІСТО" в партнерстві з компанією Alliance Novobud.

Офіс продажу за адресою: м. Бровари, вул. В. Чорновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23 вже призначає зустрічі покупцям й надає детальну інформацію про наявні планування, умови придбання тощо.