Продажа квартир ЖК Лесной квартал — в Броварах можно купить жилье

Многоквартирный дом ЖК "Лесной квартал". Фото: new.l-kvartal.com.ua

В Броварах Киевской области, в жилом комплексе "Лесной квартал", новый этап развития — старт продаж квартир финального дома. Комплекс позиционируется как комфортное жилье рядом с зеленой зоной и развитой инфраструктурой центрального района города.

В финальной очереди реализованы лучшие решения и стандарты, которые обеспечили успех всего комплекса "Лесной квартал": функциональные планировки, качественные материалы, современные технологии строительства и внимательное отношение к потребностям будущих жителей.

Продажи недвижимости проводятся по механизму МОН (будущий объект недвижимости). МОН — это часть делимого объекта незавершенного строительства, которая после ввода в эксплуатацию станет самостоятельным объектом недвижимости, например, квартирой, гаражом или коммерческим помещением. Инвестиции в МОН зарегистрированы в электронных системах и защищены законодательством, поэтому покупатель получает имущественные права на выбранную часть имущества еще до завершения строительства.

Преимущества МОН для покупателей:

приобретение имущественных прав на объект еще до завершения строительства;

регистрация сделок в государственных электронных системах;

фиксация цены на момент заключения договора;

повышенный уровень безопасности и контроль рисков.

Комплекс расположен в центральном районе Броваров — всего в 15 минутах езды до станции метро "Лесная" и важных транспортных развязок столицы. Для строительства финального дома применена надежная монолитно-каркасная конструкция, что гарантирует долговечность, огнестойкость и устойчивость к сейсмической активности.

На территории комплекса работает современный детский сад, а рядом — крупнейший городской парк и живописный сосновый бор, которые создают комфортную среду для жизни семей.

В продаже — квартиры разных типов: от однокомнатных (около 40 м²) до просторных семейных вариантов (до 100 м²). Заказчиком строительства выступает ООО "МТДК "БУДІВЕЛЬНЕ МІСТО" в партнерстве с компанией Alliance Novobud.

Офис продаж по адресу: г. Бровары, ул. В. Черновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23 уже назначает встречи покупателям и предоставляет подробную информацию об имеющихся планировках, условиях приобретения и т.д.