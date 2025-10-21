Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Промо В Броварах стартовали финальные продажи квартир ЖК Лесной квартал

В Броварах стартовали финальные продажи квартир ЖК Лесной квартал

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:27
обновлено: 17:42
Продажа квартир ЖК Лесной квартал — в Броварах можно купить жилье
Многоквартирный дом ЖК "Лесной квартал". Фото: new.l-kvartal.com.ua

В Броварах Киевской области, в жилом комплексе "Лесной квартал", новый этап развития — старт продаж квартир финального дома. Комплекс позиционируется как комфортное жилье рядом с зеленой зоной и развитой инфраструктурой центрального района города.

В финальной очереди реализованы лучшие решения и стандарты, которые обеспечили успех всего комплекса "Лесной квартал": функциональные планировки, качественные материалы, современные технологии строительства и внимательное отношение к потребностям будущих жителей.

Реклама
Читайте также:

Продажи недвижимости проводятся по механизму МОН (будущий объект недвижимости). МОН — это часть делимого объекта незавершенного строительства, которая после ввода в эксплуатацию станет самостоятельным объектом недвижимости, например, квартирой, гаражом или коммерческим помещением. Инвестиции в МОН зарегистрированы в электронных системах и защищены законодательством, поэтому покупатель получает имущественные права на выбранную часть имущества еще до завершения строительства.

Преимущества МОН для покупателей:

  • приобретение имущественных прав на объект еще до завершения строительства;
  • регистрация сделок в государственных электронных системах;
  • фиксация цены на момент заключения договора;
  • повышенный уровень безопасности и контроль рисков.

Комплекс расположен в центральном районе Броваров — всего в 15 минутах езды до станции метро "Лесная" и важных транспортных развязок столицы. Для строительства финального дома применена надежная монолитно-каркасная конструкция, что гарантирует долговечность, огнестойкость и устойчивость к сейсмической активности.

На территории комплекса работает современный детский сад, а рядом — крупнейший городской парк и живописный сосновый бор, которые создают комфортную среду для жизни семей.

В продаже — квартиры разных типов: от однокомнатных (около 40 м²) до просторных семейных вариантов (до 100 м²). Заказчиком строительства выступает ООО "МТДК "БУДІВЕЛЬНЕ МІСТО" в партнерстве с компанией Alliance Novobud.

Офис продаж по адресу: г. Бровары, ул. В. Черновола, 8A, тел. +38 (044) 344-08-23 уже назначает встречи покупателям и предоставляет подробную информацию об имеющихся планировках, условиях приобретения и т.д.

Киев квартиры цены на квартиры дом ЖК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации