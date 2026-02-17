The Portal of Force дебютував у Берліні на ексклюзивній прем’єрі з Кевіном Спейсі та Ельвірою Патерсон

16 лютого в Берліні відбулася закрита прем'єра пілотного випуску саги "Holiguards Saga — The Portal of Force". Довгоочікуваний показ пройшов у форматі ексклюзивного заходу в ASTOR Film Lounge Berlin.

Прем'єра відбулася в преміальному кінотеатрі. Формат заходу передбачав запрошених гостей та офіційний дрес-код — black tie, що підкреслював урочистий характер події.

Показ відбувся в період проведення The Berlin International Film Festival — однієї з ключових міжнародних кіноподій, яка поряд із фестивалями в Каннах і Венеції традиційно входить до числа найзначніших у Європі.

Що відомо про Holiguards Saga — The Portal of Force

Holiguards Saga виходить на міжнародний рівень

"Holiguards Saga — The Portal of Force" — пілотний випуск масштабної франшизи, що розвивається як незалежне кіно. За даними джерел, проєкт отримав пропозиції про партнерство від кількох міжнародних інвесторів, і наразі тривають переговори щодо зйомок ще кількох частин саги.

Режисером фільму виступив Кевін Спейсі, для якого ця робота стала першою режисерською постановкою за останні двадцять років. Він також виконав одну з ключових ролей. До акторського складу увійшли відомі голлівудські зірки: Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Swen Temmel, Lado Okhotnikov, Harry Goodwins та Sonia Pim Couling.

Проєкт називають знаковим для кар’єри Спейсі. Низка журналістів зазначає, що саме Ельвіра Патерсон відіграла ключову роль у поверненні Кевіна Спейсі до великого кіно.

Про що The Portal of Force

Події "Holiguards Saga — The Portal of Force" розгортаються в недалекому майбутньому. У центрі сюжету — протистояння двох давніх орденів: Holiguards, які відстоюють свободу, та Statiguards, що виступають за жорсткий контроль і дисципліну. Їхня прихована війна точиться за долю людства та контроль над потужною космічною енергією.

У центрі історії — жінка, донька лідерів ворогуючих сил, яка може стати ключем до миру або до руйнування. Головну героїню, Джессіку, зіграла відома боллівудська акторка Disha Patani.

Продюсерами виступили Ельвіра Патерсон і Vadim Degtyarev. Elledgy Media Group під керівництвом Патерсон супроводжувала виробництво та просування проєкту.

Увага преси та інвесторів до Holiguards Saga

Від Канн до Берліна: фестивальний маршрут Holiguards Saga

У період підготовки прем’єри команда отримала значну кількість звернень від журналістів, інвесторів і глядачів — із запитами на інтерв’ю, партнерство та додаткову інформацію щодо розвитку франшизи. Водночас пресслужба Ельвіри Патерсон зберігає конфіденційність і утримується від розкриття деталей подальших планів.

Раніше спільні появи Ельвіри Патерсон і Кевін Спейсі супроводжувалися закритими показами та гала-вечерями в Каннах і Венеції, які висвітлювали провідні голлівудські видання, зокрема The Hollywood Reporter, Variety та Deadline.

Виробнича команда зберігає інформаційну стриманість щодо графіка міжнародного прокату. Після берлінської прем’єри заплановано серію закритих показів в інших країнах. Офіційні дати широкого релізу буде оголошено додатково.

