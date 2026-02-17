The Portal of Force дебютировал в Берлине на эксклюзивной премьере с Кевином Спейси и Эльвирой Патерсон

16 февраля в Берлине состоялась закрытая премьера пилотного выпуска саги "Holiguards Saga — The Portal of Force". Долгожданный показ прошел в формате эксклюзивного мероприятия в ASTOR Film Lounge Berlin.

Премьера состоялась в премиальном кинотеатре. Формат мероприятия предусматривал приглашенных гостей и официальный дресс-код — black tie, что подчеркивало торжественный характер события.

Показ состоялся в период проведения The Berlin International Film Festival — одного из ключевых международных кинособытий, которое наряду с фестивалями в Каннах и Венеции традиционно входит в число самых значимых в Европе.

Что известно о Holiguards Saga — The Portal of Force

Holiguards Saga выходит на международный уровень

"Holiguards Saga — The Portal of Force" — пилотный выпуск масштабной франшизы, развивающейся как независимое кино. По данным источников, проект получил предложения о партнерстве от нескольких международных инвесторов, и в настоящее время ведутся переговоры о съемках еще нескольких частей саги.

Режиссером фильма выступил Кевин Спейси, для которого эта работа стала первой режиссерской постановкой за последние двадцать лет. Он также исполнил одну из ключевых ролей. В актерский состав вошли известные голливудские звезды: Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Swen Temmel, Lado Okhotnikov, Harry Goodwins и Sonia Pim Couling.

Проект называют знаковым для карьеры Спейси. Ряд журналистов отмечает, что именно Эльвира Патерсон сыграла ключевую роль в возвращении Кевина Спейси в большое кино.

О чем The Portal of Force

События "Holiguards Saga — The Portal of Force" разворачиваются в недалеком будущем. В центре сюжета — противостояние двух древних орденов: Holiguards, отстаивающих свободу, и Statiguards, выступающих за жесткий контроль и дисциплину. Их скрытая война идет за судьбу человечества и контроль над мощной космической энергией.

В центре истории — женщина, дочь лидеров враждующих сил, которая может стать ключом к миру или к разрушению. Главную героиню, Джессику, сыграла известная болливудская актриса Disha Patani.

Продюсерами выступили Эльвира Патерсон и Vadim Degtyarev. Elledgy Media Group под руководством Патерсон сопровождала производство и продвижение проекта.

Внимание прессы и инвесторов к Holiguards Saga

От Канн до Берлина: фестивальный маршрут Holiguards Saga: фестивальный маршрут

В период подготовки премьеры команда получила значительное количество обращений от журналистов, инвесторов и зрителей — с запросами на интервью, партнерство и дополнительную информацию о развитии франшизы. При этом пресс-служба Эльвиры Патерсон сохраняет конфиденциальность и воздерживается от раскрытия деталей дальнейших планов.

Ранее совместные появления Эльвиры Патерсон и Кевина Спейси сопровождались закрытыми показами и гала-ужинами в Каннах и Венеции, которые освещали ведущие голливудские издания, в частности The Hollywood Reporter, Variety и Deadline.

Производственная команда сохраняет информационную сдержанность относительно графика международного проката. После берлинской премьеры запланирована серия закрытых показов в других странах. Официальные даты широкого релиза будут объявлены дополнительно.

