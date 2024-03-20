Транспортування хворих по Києву — послуги медичного таксі "Евомед"

Служба медичного таксі. Фото: evomed.com.ua

Служби медичного таксі добре зарекомендували себе як безпечний і комфортний транспорт для особливих ситуацій. За допомогою служби медичного транспортування — просто, безпечно і доступно за ціною транспортувати лежачого хворого по Києву, здійснити міжміське або міжнародне перевезення.

Транспортування хворих по Києву — затребувана послуга, яку надає центр медичних перевезень "Евомед":

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Зустріч пацієнтів в аеропорту або на вокзалі, переміщення їх до автомобіля, а також доставка на вокзал або аеропорт з подальшим транспортуванням на борт. Перевезення з лікарні в лікарню. Це може стосуватися транспортування по Києву, з Києва або доставки лежачого пацієнта в Київ. Транспортувати хворого з лікарні додому, з дому до лікарні. Екстрена медична евакуація – у разі нещасних випадків або різкого погіршення здоров’я пацієнта.

Служба медичного таксі. Фото: evomed.com.ua

Відмінності медичного таксі від звичайного транспорту

Звичайний транспорт не підходить для перевезення лежачих хворих, або пацієнтів, що пересуваються на візку. Причому це стосується не тільки транспорту громадського та особистого авто, але і служби таксі:

Недостатньо місця для установки коляски;

Немає лежачого місця для безпечного транспортування лежачих хворих;

Відсутність спеціального обладнання – починаючи від носилок для перенесення пацієнта, закінчуючи обладнанням для реанімації.

Такі моменти як тряска, тиснява в громадському транспорті і навіть звичайне хвилювання можуть спровокувати погіршення здоров’я пацієнта, не кажучи вже про те, що це просто незручно. Навіть просто доставити інваліда-колясочника або лежачого пацієнта до транспорту — це вже проблема, з якою не завжди справляються близькі хворого.

Служба медичного таксі. Фото: evomed.com.ua

Може знадобитися перенести, підняти по сходах і т.д. і це можливо буде складно для супроводжуючого, проте з цим легко впораються співробітники медичного таксі "Евомед". Вони занесуть або завезуть на поверх, перемістять до машини і назад. Замовляйте медтранспорт для перевезення хворих по Києву і для більш тривалих поїздок — на дачу, в інше місто, за кордон.

Потрібна консультація? Зателефонуйте: +38 (050) 447-75-33

Медичні перевезення хворих https://helptaxi.com.ua/ по Києву, в Київ або з Києва в інший населений пункт — це не просто допомога, а розширення можливостей лежачого хворого або людини на візку. Світ стає ширший і об’ємніший, відсутня необхідність замикати себе в чотирьох стінах.

Транспортування лежачої або сидячої в колясці людини можливі як по місту, так і за його межі. Замовляйте медтаксі для транспортування людей з обмеженими можливостями пересування. Послуги медичного таксі "Евомед" доступні, а головне — комфорт і безпека для пацієнта гарантовані.

Медичне таксі "Евомед"

Сайт: https://evomed.com.ua/perevezennya-lezhachyh-hvoryh-kyyiv/

Телефон: +38 (050) 447-75-33