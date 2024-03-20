Транспортировка больных по Киеву — услуги медицинского такси "Эвомед"

Служба медицинского такси. Фото: evomed.com.ua

Службы медицинского такси хорошо зарекомендовали себя как безопасный и комфортный транспорт для особых ситуаций. С помощью службы медицинской транспортировки — просто, безопасно и доступно по цене транспортировать лежачего больного по Киеву, осуществить междугороднюю или международную перевозку.

Транспортировка больных по Киеву — востребованная услуга, оказываемая центром медицинских перевозок "Эвомед":

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Встреча пациентов в аэропорту или на вокзале, перемещение их к автомобилю, а также доставка на вокзал или аэропорт с последующей транспортировкой на борт. Перевозка из больницы в больницу. Это может касаться транспортировки по Киеву, из Киева или доставки лежачего пациента в Киев. Транспортировать больного из больницы домой, из дома в больницу. Экстренная медицинская эвакуация — в случае несчастных случаев или резкого ухудшения здоровья пациента.

Служба медицинского такси. Фото: evomed.com.ua

Отличия медицинского такси от обычного транспорта

Обычный транспорт не подходит для перевозки лежачих больных или передвигающихся на тележке пациентов. Причем это касается не только транспорта общественного и личного автомобиля, но и службы такси:

недостаточно места для установки коляски;

нет специального места для безопасной транспортировки лежачих больных;

отсутствие специального оборудования — начиная от носилок для переноски пациента, заканчивая оборудованием для реанимации.

Такие моменты, как тряска, давка в общественном транспорте и даже обычное волнение, могут спровоцировать ухудшение здоровья пациента, не говоря уже о том, что это просто неудобно. Даже просто доставить инвалида-колясочника или лежачего пациента в транспорт — это уже проблема, с которой не всегда справляются близкие больного.

Служба медицинского такси. Фото: evomed.com.ua

Может понадобиться перенести, приподнять по лестнице и т.д. и это, возможно, будет сложно для сопровождающего, однако с этим легко справятся сотрудники медицинского такси "Эвомед". Они занесут или завезут пациэнта на этаж, переместят в машину и обратно. Заказывайте медтранспорт для перевозки больных по Киеву и для более продолжительных поездок — на дачу, в другой город, за границу.

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Медицинские перевозки больных https://helptaxi.com.ua/ по Киеву, в Киев или из Киева в другой населенный пункт — это не просто помощь, а расширение возможностей лежачего больного или человека на коляске. Мир становится шире и объемнее, отсутствует необходимость запирать себя в четырех стенах.

Транспортировка лежачего или сидячего в коляске человека возможны как по городу, так и за его пределы. Заказывайте медтакси для транспортировки людей с ограниченными возможностями передвижения. Услуги медицинского такси "Эвомед" доступны, а главное — комфорт и безопасность для пациента гарантированы.

Медицинское такси "Эвомед"