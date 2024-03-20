Транспортировка больных по Киеву — услуги медицинского такси "Эвомед"
Службы медицинского такси хорошо зарекомендовали себя как безопасный и комфортный транспорт для особых ситуаций. С помощью службы медицинской транспортировки — просто, безопасно и доступно по цене транспортировать лежачего больного по Киеву, осуществить междугороднюю или международную перевозку.
Транспортировка больных по Киеву — востребованная услуга, оказываемая центром медицинских перевозок "Эвомед":
- Встреча пациентов в аэропорту или на вокзале, перемещение их к автомобилю, а также доставка на вокзал или аэропорт с последующей транспортировкой на борт.
- Перевозка из больницы в больницу. Это может касаться транспортировки по Киеву, из Киева или доставки лежачего пациента в Киев.
- Транспортировать больного из больницы домой, из дома в больницу.
- Экстренная медицинская эвакуация — в случае несчастных случаев или резкого ухудшения здоровья пациента.
Отличия медицинского такси от обычного транспорта
Обычный транспорт не подходит для перевозки лежачих больных или передвигающихся на тележке пациентов. Причем это касается не только транспорта общественного и личного автомобиля, но и службы такси:
- недостаточно места для установки коляски;
- нет специального места для безопасной транспортировки лежачих больных;
- отсутствие специального оборудования — начиная от носилок для переноски пациента, заканчивая оборудованием для реанимации.
Такие моменты, как тряска, давка в общественном транспорте и даже обычное волнение, могут спровоцировать ухудшение здоровья пациента, не говоря уже о том, что это просто неудобно. Даже просто доставить инвалида-колясочника или лежачего пациента в транспорт — это уже проблема, с которой не всегда справляются близкие больного.
Может понадобиться перенести, приподнять по лестнице и т.д. и это, возможно, будет сложно для сопровождающего, однако с этим легко справятся сотрудники медицинского такси "Эвомед". Они занесут или завезут пациэнта на этаж, переместят в машину и обратно. Заказывайте медтранспорт для перевозки больных по Киеву и для более продолжительных поездок — на дачу, в другой город, за границу.
Нужна консультация? Звоните: +38 (050) 447-75-33
Медицинские перевозки больных https://helptaxi.com.ua/ по Киеву, в Киев или из Киева в другой населенный пункт — это не просто помощь, а расширение возможностей лежачего больного или человека на коляске. Мир становится шире и объемнее, отсутствует необходимость запирать себя в четырех стенах.
Транспортировка лежачего или сидячего в коляске человека возможны как по городу, так и за его пределы. Заказывайте медтакси для транспортировки людей с ограниченными возможностями передвижения. Услуги медицинского такси "Эвомед" доступны, а главное — комфорт и безопасность для пациента гарантированы.
Медицинское такси "Эвомед"
- Сайт: https://evomed.com.ua/perevezennya-lezhachyh-hvoryh-kyyiv/
- Телефон: +38 (050) 447-75-33
Читайте Новини.LIVE!