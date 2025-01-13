ТОВ Інтерсорс не підтримує запровадження механізму оферти на ринку необробленої деревини

ТОВ Інтерсорс не підтримує механізм оферти на ринку деревини
Відбулося засідання круглого столу, присвячене обговоренню проєкту Закону України "Про ринок деревини" (реєстр. № 4197-д). Метою заходу було досягнення компромісу серед усіх зацікавлених сторін щодо ключових аспектів законопроєкту.
Участь у заході взяли народні депутати України, представники деревообробної та лісозаготівельної галузей, профільних організацій, органів влади та експерти.
Обговорення зосередилося на кількох важливих питаннях, серед яких запровадження механізму оферти для реалізації необробленої деревини.
Більшість висловилася проти його впровадження в Україні, вважаючи його неефективним для вітчизняного ринку. Натомість було підтримано збереження існуючої моделі біржової торгівлі деревиною.
"Наша компанія останні 3 роки проводить закупівлі необробленою деревиною виключно на аукціонах ліцензованих товарних бірж. Хочу зазначити, що це практичний та досить вдалий механізм, який є абсолютно зрозумілим та прозорим. Звичайно, бувають непорозуміння, але у спільному діалозі завжди вирішуємо усі проблеми. Якщо ж буде запроваджено оферту, то ми втратимо основне — чесний, рівний доступ до сировини для усіх учасників ринку", — зазначив Анатолій Данильчук, представник компанії ТОВ "Інтерсорс".
Положення законопроєкту № 4197-д має врахувати позицію бізнесу, а його ухвалення повинно забезпечити справедливу конкуренцію та сприяти розвитку місцевих виробництв, що є ключовим фактором для економічного зростання країни.
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