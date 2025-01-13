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ТОВ Інтерсорс не підтримує механізм оферти на ринку деревини

13 січня 2025 13:17
Марина Кісаделі - Редактор
ТОВ Інтерсорс не підтримує запровадження механізму оферти на ринку необробленої деревини
Деревина на вулиці. Фото: з мережі
Марина Кісаделі - Редактор

Відбулося засідання круглого столу, присвячене обговоренню проєкту Закону України "Про ринок деревини" (реєстр. № 4197-д). Метою заходу було досягнення компромісу серед усіх зацікавлених сторін щодо ключових аспектів законопроєкту.

Участь у заході взяли народні депутати України, представники деревообробної та лісозаготівельної галузей, профільних організацій, органів влади та експерти.

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Обговорення зосередилося на кількох важливих питаннях, серед яких запровадження механізму оферти для реалізації необробленої деревини.

Більшість висловилася проти його впровадження в Україні, вважаючи його неефективним для вітчизняного ринку. Натомість було підтримано збереження існуючої моделі біржової торгівлі деревиною.

"Наша компанія останні 3 роки проводить закупівлі необробленою деревиною виключно на аукціонах ліцензованих товарних бірж. Хочу зазначити, що це практичний та досить вдалий механізм, який є абсолютно зрозумілим та прозорим. Звичайно, бувають непорозуміння, але у спільному діалозі завжди вирішуємо усі проблеми. Якщо ж буде запроваджено оферту, то ми втратимо основне — чесний, рівний доступ до сировини для усіх учасників ринку", зазначив Анатолій Данильчук, представник компанії ТОВ "Інтерсорс".

Положення законопроєкту № 4197-д має врахувати позицію бізнесу, а його ухвалення повинно забезпечити справедливу конкуренцію та сприяти розвитку місцевих виробництв, що є ключовим фактором для економічного зростання країни.

закон нардепи ринок дрова деревина

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