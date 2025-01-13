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ООО Интерсорс не поддерживает механизм оферты на рынке древесин

13 января 2025 13:17
Марина Кисадели - Редактор
ООО Интерсорс не поддерживает введение механизма оферты на рынке необработанной древесины
Древесина на улице. Фото: из сети
Марина Кисадели - Редактор

Состоялось заседание круглого стола, посвященное обсуждению проекта Закона Украины "О рынке древесины" (рег. № 4197-д). Целью мероприятия было достижение компромисса среди всех заинтересованных сторон относительно ключевых аспектов законопроекта.

Участие в мероприятии приняли народные депутаты Украины, представители деревообрабатывающей и лесозаготовительной отраслей, профильных организаций, органов власти и эксперты. Обсуждение сосредоточилось на нескольких важных вопросах, среди которых введение механизма оферты для реализации необработанной древесины.

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Большинство высказалось против его внедрения в Украине, считая его неэффективным для отечественного рынка. Зато было поддержано сохранение существующей модели биржевой торговли древесиной.

"Наша компания последние 3 года проводит закупки необработанной древесиной исключительно на аукционах лицензированных товарных бирж. Хочу отметить, что это практический и достаточно удачный механизм, который является абсолютно понятным и прозрачным. Конечно, бывают недоразумения, но в совместном диалоге всегда решаем все проблемы. Если же будет введена оферта, то мы потеряем основное — честный, равный доступ к сырью для всех участников рынка", — отметил Анатолий Данильчук, представитель компании ООО "Интерсорс".

Положения законопроекта № 4197-д должны учесть позицию бизнеса, а его принятие должно обеспечить справедливую конкуренцию и способствовать развитию местных производств, что является ключевым фактором для экономического роста страны.

закон нардепы рынок дрова древесина

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