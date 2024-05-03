Тіна Кароль дасть концерт у Києві: квитки

Тіна Кароль. Фото надане організаторами концерту

14 червня українська співачка Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence. Авторка понад 30 хітів, які стали саундтреками сердець українців. Співачка вразить своїх шанувальників грандіозним шоу, передають Новини.LIVE.

Концерти Тіни Кароль — це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.

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Нещодавно артистка випустила новий альбом "Троянди". До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт "Стерва", який прозвучить увечері 14 червня.

Квитки на концерт можна купити тут.

Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася спокусливими вигинами у розкішному вбранні. Зірка приміряла білу міні-сукню із вирізами. Відповідні світлини вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.