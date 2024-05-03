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Тина Кароль в Osocor Residence: певица даст концерт под открытым небом

3 мая 2024 10:14
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Тина Кароль даст концерт в Киеве: билеты
Тина Король. Фото предоставлено организаторами концерта
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

14 июня украинская певица Тина Кароль сыграет концерт в Osocor Residence. Автор более 30 хитов, ставших саундтреками сердец украинцев. Певица поразит своих поклонников грандиозным шоу, передают Новини.LIVE.

Концерты Тины Кароль — это всегда стильные шоу, мощный голос и вдохновляющие и касающиеся самого сердца хиты.

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Недавно артистка выпустила новый альбом "Троянди". В него вошли ранее выпущенные хиты и новые песни, в том числе хит "Стерва", который прозвучит вечером 14 июня.

Билеты на концерт можно купить здесь.

Напомним, недавно известная украинская певица Тина Кароль похвасталась соблазнительными изгибами в роскошном наряде. Звезда примеряла белое мини-платье с вырезами. Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

 

концерт
Тина Кароль

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