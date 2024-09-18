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Світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об'єднав трейдинг на DEX та CEX

18 вересня 2024 15:49
Марина Кісаделі - Редактор
Bybit, друга криптовалютна біржа у світі за торговим обсягом, оголосила про офіційний запуск Глобального змагання криптотрейдерів (WSOT)
Ілюстративне зображення. Фото: bybit.com
Марина Кісаделі - Редактор

Bybit, друга криптовалютна біржа у світі за торговим обсягом, оголосила про офіційний запуск Глобального змагання криптотрейдерів (WSOT). WSOT 2024 — це найбільше і найтриваліше змагання криптотрейдерів з усього світу, в якому розіграють призовий пул до 10 000 000 USDT і такі розкішні винагороди, як годинники Rolex, розкішну яхту і подорожі.

Вперше в історії змагання учасники зможуть торгувати, як на централізованих (CEX), так і на децентралізованих (DEX) платформах. Така інтеграція охоплює весь спектр криптовалютних ринків від глибини централізованої біржі Bybit до передових інновацій її децентралізованого аналога DEX Pro.

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"WSOT 2024 відкриває доступ до широкого світу криптовалют, — каже співзасновник та CEO Bybit Бен Чжоу. — Ми надаємо інструменти вивчення нових можливостей як на CEX, так і на DEX. Тепер учасники зможуть кинути собі виклик та вивести торгівлю на новий рівень".

Змагання у трьох категоріях: Lightweight, Middleweight та Heavyweight

Цього року WSOT стане ще більш інклюзивним та захоплюючим. Залежно від розміру капіталу учасники можуть вибрати одну з трьох категорій — Lightweight, Middleweight та Heavyweight — для портфеля розміром $500, $2000 та $10 000 відповідно. Кожна категорія має окремий призовий пул, щоб усі трейдери з різними можливостями змогли продемонструвати свої навички. Крім того, учасники можуть використовувати Єдиний торговий акаунт (UТА) Bybit, який дозволяє створити до чотирьох субакаунтів і об'єднує забезпечення за кількома позиціями, тому дає перевагу в конкурентній торгівлі.

Мільйон децентралізованих токенів

У новому WSOT 2024 бере участь біржа DEX Pro від Bybit Web3, яка відкриває доступ до більш ніж мільйона децентралізованих токенів, включно з проєктами DeFi, активами GameFi та мемкоїнами. Змагання підтримує понад 100 партнерів екосистеми, серед яких Aptos, GMX, TARS Protocol та Syncswap, тому трейдерам доступні передові рішення у сфері децентралізованих фінансів.

Великий призовий пул та ексклюзивні винагороди

Призовий пул стартує з 10 000 000 USDT і збільшуватиметься залежно від кількості учасників. Окрім грошових винагород, трейдери можуть виграти ексклюзивні призи, зокрема яхту, годинники Rolex та міжнародні подорожі. Чим більше учасників, тим більші винагороди.

Готові до змагання? Зареєструйтесь на сторінці акції, внесіть на UТА Bybit від $500 і підготуйтеся до торгівлі.

криптовалюта NFT-токен трейдери криптообмінники токени

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