Иллюстративный образ. Фото: bybit.com

Bybit, вторая криптовалютная биржа в мире по торговому объему, объявила об официальном запуске Глобального соревнования криптотрейдеров (WSOT). WSOT 2024 — это самое большое и продолжительное соревнование криптотрейдеров со всего мира, в котором разыграют призовой пул до 10 000 000 USDT и такие роскошные вознаграждения, как Rolex, роскошную яхту и путешествия.

Впервые в истории соревнований участники смогут торговать как на централизованных (CEX), так и на децентрализованных (DEX) платформах. Такая интеграция включает весь спектр криптовалютных рынков от глубины централизованной биржи Bybit до передовых инноваций ее децентрализованного аналога DEX Pro.

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"WSOT 2024 открывает доступ к широкому миру криптовалют, — говорит соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Мы предоставляем инструменты для изучения новых возможностей как на CEX, так и на DEX. Теперь участники смогут бросить вызов и вывести торговлю на новый уровень".

Соревнования в трех категориях: Lightweight, Middleweight и Heavyweight

В этом году WSOT станет еще более инклюзивным и увлекательным. В зависимости от размера капитала участники могут выбрать одну из трех категорий — Lightweight, Middleweight и Heavyweight – для портфеля размером $500, $2000 и $10 000 соответственно. Каждая категория имеет отдельный призовой пул, чтобы все трейдеры с разными возможностями смогли продемонстрировать свои навыки. Кроме того, участники могут использовать Единый торговый аккаунт (UТА) Bybit, который позволяет создать до четырех субаккаунтов и объединяет обеспечение по нескольким позициям, поэтому предпочитает конкурентную торговлю.

Миллион децентрализованных токенов

В новом WSOT 2024 принимает участие биржа DEX Pro от Bybit Web3, которая открывает доступ к более чем миллиону децентрализованных токенов, включая проекты DeFi, активы GameFi и мемкоины. Соревнования поддерживают более 100 партнеров экосистемы, среди которых Aptos, GMX, TARS Protocol и Syncswap, поэтому трейдерам доступны передовые решения в сфере децентрализованных финансов.

Большой призовой пул и эксклюзивные награды

Призовой пул стартует с 10 000 000 USDT и будет увеличиваться в зависимости от количества участников. Помимо денежных вознаграждений, трейдеры могут выиграть эксклюзивные призы, включая яхту, часы Rolex и международные путешествия. Чем больше участников, тем больше вознаграждения.

Готовы к соревнованию? Зарегистрируйтесь на странице акции, внесите на UTA Bybit от $500 и подготовьтесь к торговле.