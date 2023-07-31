Answear купує PRM та Sneakerstudio, закріплюючи свій статус лідера в галузі моди

Одяг та взуття, які можна придбати у PRM. Фото: Новини.LIVE

1 червня відбулася стратегічна угода Answear.com — сайту електронної комерції, що найшвидше розвивається у сфері моди і стилю життя в Центральній та Східній Європі. Компанія придбала магазини Sneakerstudio та PRM, об'єднавши їх у PRM.com. Усі зусилля нового інтернет-магазину спрямовані на розширення асортименту унікальних товарів від провідних світових брендів.

Створення PRM.com — місце купівлі кросівок та одягу вищого класу

У рамках спільної стратегії Answear.com придбана компанія Sneakerstudio зараз перетворюється на PRM.com — платформу, яка має стати не лише найкращим інтернет-магазином кросівок та одягу для любителів вуличного стилю, але й місцем для проведення різноманітних заходів, присвячених музиці, моді та дизайну.

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Бренд-директор PRM Каміль Байолек наголошує, що це лише початок їхнього шляху. Компанія прагне створити унікальний торговий майданчик, який приваблює сучасних любителів вуличного одягу. Хоча кросівки залишаються ключовим елементом їх пропозицій, на сайті PRM.com будуть представлені найпопулярніші та найексклюзивніші моделі. Надалі компанія планує розширюватися за рахунок залучення нових брендів, унікальних колаборацій та представлення спеціальних колекцій.

Унікальний досвід покупок: більше ніж просто магазин

PRM.com прагне вийти за межі традиційного уявлення про магазин модного одягу. Мета — задовольнити потреби жителів мегаполісів, пропонуючи ретельно підібраний асортимент продукції преміум-класу, а також просувати вуличну культуру та дизайн загалом. По суті, у планах проекту — створення унікального простору, що резонує з міською культурою та охоплює такі сфери, як музика, дизайн та сучасна культура.

Одяг та взуття, яке можна придбати у PRM. Фото: Новини.LIVE

Директор з маркетингу PRM Якуб Штилер із наснагою говорить про майбутні завдання. Злиття Sneakerstudio та PRM, а також партнерство з Answear.com дозволять їм розпочати нові цікаві проекти під прапором PRM. Компанія прагне виділитися на тлі конкурентів, пропонуючи неперевершений вибір товарів класу преміум та люкс, орієнтованих на покоління зумерів та інших модних покупців.

Розширення бізнесу та залучення нової аудиторії

Придбання Sneakerstudio та PRM не лише розширило пропозицію Answear.com, а й дозволило вийти на нові сегменти та групи покупців. Завдяки PRM.com, орієнтованому на любителів кросівок високого класу та вуличної моди, Answear.com розширює свою привабливість для покупців, зацікавлених у товарах преміум-класу та класу люкс. Цей стратегічний крок позиціонує Answear.com як помітного гравця на ринку та зміцнює його позиції як лідер у галузі моди.

Лукаш Лепчинський, засновник Sneakerstudio та PRM, бачить захоплююче майбутнє для нової об'єднаної компанії. Як радник PRM з розвитку бренду він відіграватиме вирішальну роль у придбанні нових марок та розширенні асортименту магазину.

Раніше Sneakerstudio пропонувала продукцію таких популярних брендів, як Adidas Originals, New Balance, Carhartt і Veja. З іншого боку, PRM міг похвалитися асортиментом елітного вуличного одягу та модних брендів, включаючи Y-3, APC, Marni, A-Cold-Wall, MISBHV та Rick Owens. В результаті злиття всі бренди Sneakerstudio та PRM тепер доступні на сайті PRM.com, забезпечуючи різноманітний та ексклюзивний асортимент продукції для любителів моди. Це стане початком незвичайної пригоди, і в майбутньому на нас чекають нові сюрпризи та ексклюзивні колаборації.