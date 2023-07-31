Answear приобретает PRM и Sneakerstudio, закрепляя свой статус лидера в области моды

Одежда и обувь, которую можно приобрести в PRM. Фото: Новини.LIVE

1 июня состоялась стратегическая сделка Answear.com — самого быстро развивающегося сайта электронной коммерции в сфере моды и стиля жизни в Центральной и Восточной Европе. Компания приобрела магазины Sneakerstudio и PRM, объединив их в PRM.com. Все усилия нового интернет-магазина будут направлены на расширение ассортимента уникальных товаров от ведущих мировых брендов.

Создание PRM.com — место покупки кроссовок и одежды высшего класса

В рамках совместной стратегии Answear.com, приобретенная компания Sneakerstudio сейчас преобразовывается в PRM.com — платформу, которая должна стать не только лучшим интернет-магазином кроссовок и одежды для любителей уличного стиля, но и местом для проведения различных мероприятий, посвященных музыке, моде и дизайну.

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Бренд-директор PRM Камиль Байолек подчеркивает, что это только начало их пути. Компания стремится создать уникальную торговую площадку, привлекающую современных любителей уличной одежды. Хотя кроссовки остаются ключевым элементом их предложений, на сайте PRM.com будут представлены самые востребованные и эксклюзивные модели. В дальнейшем компания планирует расширяться за счет привлечения новых брендов, уникальных коллабораций и представления специальных коллекций.

Уникальный опыт покупок: больше чем просто магазин

PRM.com стремится выйти за рамки традиционного представления о магазине модной одежды. Цель — удовлетворить потребности жителей мегаполисов, предлагая тщательно подобранный ассортимент продукции премиум-класса, а также продвигать уличную культуру и дизайн в целом. По сути в планах проекта — создание уникального пространства, резонирующего с городской культурой и охватывающего такие сферы, как музыка, дизайн и современная культура.

Одежда и обувь, которую можно приобрести в PRM. Фото: Новини.LIVE

Директор по маркетингу PRM Якуб Штылер с воодушевлением говорит о предстоящих задачах. Слияние Sneakerstudio и PRM, а также партнерство с Answear.com, позволят им начать новые интересные проекты под знаменем PRM. Компания стремится выделиться на фоне конкурентов, предлагая непревзойденный выбор товаров класса премиум и люкс, ориентированных на поколение зуммеров и других модных покупателей.

Расширение бизнеса и привлечение новой аудитории

Приобретение Sneakerstudio и PRM не только расширило предложение Answear.com, но и позволило выйти на новые сегменты и группы покупателей. Благодаря PRM.com, ориентированному на любителей кроссовок высокого класса и уличной моды, Answear.com расширяет свою привлекательность для покупателей, заинтересованных в товарах премиум-класса и класса люкс. Этот стратегический шаг позиционирует Answear.com как заметного игрока на рынке и укрепляет его позиции в качестве лидера в области моды.

Лукаш Лепчинский, основатель Sneakerstudio и PRM, видит захватывающее будущее для новой объединенной компании. В качестве советника PRM по развитию бренда он будет играть решающую роль в приобретении новых марок и расширении ассортимента магазина.

Ранее Sneakerstudio предлагала продукцию таких популярных брендов, как Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja. С другой стороны, PRM мог похвастаться ассортиментом элитной уличной одежды и модных брендов, включая Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV и Rick Owens. В результате слияния все бренды Sneakerstudio и PRM теперь доступны на сайте PRM.com, обеспечивая разнообразный и эксклюзивный ассортимент продукции для любителей моды. Это станет началом необычного приключения, и в будущем нас ожидают новые сюрпризы и эксклюзивные коллаборации.