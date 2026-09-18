SmartShop повідомляє про зміни у попиті на облікові записи Apple Developer: у 2026 році компанія почала отримувати масові звернення від незалежних розробників та вайбкодерів — творців додатків за допомогою штучного інтелекту.

Рекламне зображення. Фото: SmartShop

SmartShop повідомляє про зміни у попиті на акаунти Apple Developer: у 2026 році компанія почала отримувати масові звернення від незалежних розробників та вайбкодерів — творців додатків за допомогою штучного інтелекту.

Сервіс працює з 2024 року і надав клієнтам понад 2000 облікових записів. Спочатку основну аудиторію становили студії та команди, які регулярно створюють і публікують додатки. Тепер дедалі частіше звертаються автори першого iOS-продукту, яким потрібна допомога з випуском у App Store.

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Чому готового коду недостатньо

Для публікації в App Store потрібен обліковий запис з активною участю в Apple Developer Program. Робота з Apple Developer Account включає вибір типу реєстрації, верифікацію та прийняття угод. Для платних додатків і вбудованих покупок також необхідно підготувати податкові та банківські дані.

Рекламне зображення. Фото: SmartShop

ШІ допомагає створювати код, але організаційні етапи запуску залишаються завданням розробника. За спостереженнями SmartShop, для нової аудиторії саме підготовка облікового запису та розуміння вимог Apple нерідко стають «вузьким місцем» між готовим продуктом і його публікацією.

У чому полягає спеціалізація SmartShop

За оцінкою компанії, сервісів із вузькою експертизою в облікових записах Apple Developer та їх постійному супроводі небагато. Раніше попит у цій ніші формували переважно досвідчені команди; з появою «вайбкодерів» зросла потреба у зрозумілих поясненнях та допомозі на кожному етапі.

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SmartShop поєднує надання облікових записів із підтримкою щодо вибору типу облікового запису (Individual або Company), верифікації, угод, податкових форм, виплат та подовження терміну дії. Для кожного клієнта створюється окремий чат із командою. Практичні знання сервіс також публікує у блозі: від підготовки до першого запуску до повсякденної роботи в App Store Connect.

Розробники, які планують придбати обліковий запис Apple Developer, отримують можливість заздалегідь обговорити завдання проєкту та подальший супровід. Своєю ключовою відмінністю компанія вважає накопичену з 2024 року практичну експертизу та доступність команди після придбання.

Вихід на міжнародну спільноту

У вересні 2026 року SmartShop представив сервіс на Product Hunt. За перші дні сторінка зібрала близько 300 підписників і приблизно 40 відгуків. У компанії розглядають цей відгук як прояв інтересу міжнародної спільноти до спеціалізованої підтримки iOS-розробників.

Досвід SmartShop показує, як змінюються потреби нової аудиторії: разом з інструментами для створення додатків їй потрібні знання та супровід, які допомагають підготуватися до публікації та подальшої роботи в екосистемі Apple.