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SmartShop: вайбкодеры меняют спрос на аккаунты Apple Developer

Ua ru
18 сентября 2026 11:00
SmartShop сообщает об изменении спроса на аккаунты Apple Developer: в 2026 году компания стала получать массовые обращения от независимых разработчиков и вайбкодеров — создателей приложений с помощью искусственного интеллекта.
Рекламное изображение. Фото: SmartShop

SmartShop сообщает об изменении спроса на аккаунты Apple Developer: в 2026 году компания стала получать массовые обращения от независимых разработчиков и вайбкодеров — создателей приложений с помощью искусственного интеллекта.

Сервис работает с 2024 года и, предоставил клиентам более 2000 аккаунтов. Изначально основную аудиторию составляли студии и команды, регулярно создающие и публикующие приложения. Теперь всё чаще обращаются авторы первого iOS-продукта, которым нужна помощь с выходом в App Store.

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Почему готового кода недостаточно

Для публикации в App Store нужен аккаунт с активным участием в Apple Developer Program. Работа с Apple Developer Account включает выбор типа регистрации, верификацию и принятие соглашений. Для платных приложений и встроенных покупок также необходимо подготовить налоговые и банковские данные.

SmartShop: вайбкодеры меняют спрос на аккаунты Apple Developer
Рекламное изображение. Фото: SmartShop

ИИ помогает создавать код, но организационные этапы запуска остаются задачей разработчика. По наблюдениям SmartShop, для новой аудитории именно подготовка аккаунта и понимание требований Apple нередко становятся узким местом между готовым продуктом и его публикацией.

В чём специализация SmartShop

По оценке компании, сервисов с узкой экспертизой в аккаунтах Apple Developer и их постоянном сопровождении немного. Ранее спрос в этой нише формировали преимущественно опытные команды; с приходом вайбкодеров выросла потребность в понятных объяснениях и помощи на каждом этапе.

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SmartShop объединяет предоставление аккаунтов с поддержкой по вопросам выбора Individual или Company, верификаций, соглашений, налоговых форм, выплат и продления. Для каждого клиента создаётся отдельный чат с командой. Практические знания сервис также публикует в блоге: от подготовки к первому запуску до повседневной работы в App Store Connect.

Разработчики, которые планируют купить Apple Developer аккаунт, получают возможность заранее обсудить задачи проекта и дальнейшее сопровождение. Своим ключевым отличием компания считает накопленную с 2024 года практическую экспертизу и доступность команды после покупки.

Выход к международному сообществу

В сентябре 2026 года SmartShop представил сервис на Product Hunt. За первые дни страница собрала около 300 подписчиков и порядка 40 отзывов. В компании рассматривают этот отклик как проявление интереса международного сообщества к специализированной поддержке iOS-разработчиков.

Опыт SmartShop показывает, как меняется запрос новой аудитории: вместе с инструментами для создания приложения ей нужны знания и сопровождение, которые помогают подготовиться к публикации и дальнейшей работе в экосистеме Apple.

приложение искусственный интеллект разработка программирование
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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