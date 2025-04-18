SHUMEI в Osocor Residence - деталі концерту

SHUMEI

25 квітня в Osocor Residence виступить SHUMEI — артист з одним із найвпізнаваніших голосів сучасної української сцени. Також це ще одна можливість підтримати українське військо.

Про це Новини.LIVE розповіли у менеджменті артиста.

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Олег Шумей — один із тих, хто формує нову хвилю української попмузики. У 2023 році він презентував дебютну платівку "Комета", до якої увійшли вже знайомі хіти "Буревіями", "Пробач", "Волосся", а також нові композиції — "Комета", "Родимка", "Одні твої очі", "Як зоря" та "Капають".

Після виходу альбому SHUMEI продовжив випускати нові пісні — сингли "Цілуй" і "Не пройде" лише закріпили його статус як хітмейкера нового покоління.

У артиста чимало знакових дуетів із провідними артистами. "Стерва" і "Дзвони" з Тіною Кароль, "Буревіями" зі Златою Огнєвіч і "Ой на горі" з Артемом Пивоваровим — приклади того, як звучить українська музика сьогодні.

У 2024 році SHUMEI увійшов до списку найпопулярніших артистів України за версією Forbes. Купити квитки можна тут.

Нагадаємо, засновник фестивалю Atlas Дмитро Сидоренко в інтерв’ю Forbes розповів, хто з українських артистів збирає солдаути.

А у четвер, 17 квітня, Національному палацу "Україна" у Києві виповнилося 55 років. Його відкрили у 1970 року. Того ж року тут відбувся і перший концерт.

