Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow SHUMEI в Osocor Residence: концерт із хітами arrow

SHUMEI в Osocor Residence: концерт із хітами

18 квітня 2025 17:07
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст
SHUMEI в Osocor Residence - деталі концерту
SHUMEI
Катерина Іванова - Журналіст
Катерина Іванова
Журналіст

25 квітня в Osocor Residence виступить SHUMEI — артист з одним із найвпізнаваніших голосів сучасної української сцени. Також це ще одна можливість підтримати українське військо. 

Про це Новини.LIVE розповіли у менеджменті артиста.

Реклама
Читайте також:

Олег Шумей — один із тих, хто формує нову хвилю української попмузики. У 2023 році він презентував дебютну платівку "Комета", до якої увійшли вже знайомі хіти "Буревіями", "Пробач", "Волосся", а також нові композиції — "Комета", "Родимка", "Одні твої очі", "Як зоря" та "Капають".

Після виходу альбому SHUMEI продовжив випускати нові пісні — сингли "Цілуй" і "Не пройде" лише закріпили його статус як хітмейкера нового покоління.

У артиста чимало знакових дуетів із провідними артистами. "Стерва" і "Дзвони" з Тіною Кароль, "Буревіями" зі Златою Огнєвіч і "Ой на горі" з Артемом Пивоваровим — приклади того, як звучить українська музика сьогодні.

У 2024 році SHUMEI увійшов до списку найпопулярніших артистів України за версією Forbes. Купити квитки можна тут.

Нагадаємо, засновник фестивалю Atlas Дмитро Сидоренко в інтерв’ю Forbes розповів, хто з українських артистів збирає солдаути.

А у четвер, 17 квітня, Національному палацу "Україна" у Києві виповнилося 55 років. Його відкрили у 1970 року. Того ж року тут відбувся і перший концерт.
 

концерт українські зірки зірки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:20 Зливи та грози накриють регіони — погода від Укргідрометцентру

18:03 У поїзді під час поїздки трапилася пожежа — є загиблий

18:00 Одесит втік до Молдови та записав відео як він це зробив

17:54 На Закарпатті в помешканні вибухнула граната — є загиблі

17:51 США хочуть заморозити війну та віддати ТОТ Росії, — ЗМІ

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

Text

17:50 Підсумки паризьких перемовин про мир — ефір Вечір.LIVE

17:35 Штраф за непроходження ВЛК — кому загрожує та що зміниться

17:32 Китай відправляє солдатів до України, аби "тренуватися", — ЗМІ

17:30 Є прогрес — Венс заявив про просування у переговорах щодо миру

17:30 Стінка на стінку — Сі збирає "сім'ю" проти Трампа

18:20 Зливи та грози накриють регіони — погода від Укргідрометцентру

18:03 У поїзді під час поїздки трапилася пожежа — є загиблий

18:00 Одесит втік до Молдови та записав відео як він це зробив

17:54 На Закарпатті в помешканні вибухнула граната — є загиблі

17:51 США хочуть заморозити війну та віддати ТОТ Росії, — ЗМІ

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій" - 80x80

Зеленський відреагував на слова Віткоффа про "п'ять територій"

17:35 Штраф за непроходження ВЛК — кому загрожує та що зміниться

17:32 Китай відправляє солдатів до України, аби "тренуватися", — ЗМІ

17:30 Є прогрес — Венс заявив про просування у переговорах щодо миру

17:30 Стінка на стінку — Сі збирає "сім'ю" проти Трампа

17:15 З Одеси до Європи — SkyUp запустила рейси з Кишинева

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

9 квітня 2025

Правила підземки — кого не пропустять в метро у квітні 2025 року