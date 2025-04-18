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SHUMEI в Osocor Residence: концерт с хитами

18 апреля 2025 17:07
Екатерина Иванова - Журналист
SHUMEI в Osocor Residence - детали концерта
ШУМЕЙ
Екатерина Иванова - Журналист

25 апреля в Osocor Residence выступит SHUMEI — артист с одним из самых узнаваемых голосов современной украинской сцены. Также это еще одна возможность поддержать украинское войско.

Об этом Новини.LIVE рассказали в менеджменте артиста.

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Олег Шумей — один из тех, кто формирует новую волну украинской поп-музыки. В 2023 году он презентовал дебютную пластинку "Комета", в которую вошли уже знакомые хиты "Буревіями", "Прости", "Волосы", а также новые композиции — "Комета", "Родимка", "Одни твои глаза", "Как заря" и "Капают".

После выхода альбома SHUMEI продолжил выпускать новые песни - синглы "Цілуй" и "Не пройде" лишь закрепили его статус как хитмейкера нового поколения.

У артиста немало знаковых дуэтов с ведущими артистами. "Стерва" и "Дзвони" с Тиной Кароль, "Буревіями" со Златой Огневич и "Ой на горі" с Артемом Пивоваровым — примеры того, как звучит украинская музыка сегодня.

В 2024 году SHUMEI вошел в список самых популярных артистов Украины по версии Forbes. Купить билеты можно здесь.

Напомним, основатель фестиваля Atlas Дмитрий Сидоренко в интервью Forbes рассказал, кто из украинских артистов собирает солдауты.

А в четверг, 17 апреля, Национальному дворцу "Украина" в Киеве исполнилось 55 лет. Его открыли в 1970 году. В том же году здесь состоялся и первый концерт.

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