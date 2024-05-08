Що таке халвінг Біткоіна: розбір поняття та способи заробітку на події

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Всі дати халвінгу Біткоіна дозволяють вивчити цю подію і зрозуміти, що приблизно вона відбувається раз на 4 роки. Ця подія — основна особливість моделі Біткоіна. Як результат — вдається підтримувати дефіцитність, зберігати цінність активу та довгострокову стійкість як цифрову валюту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Усі дати халвінгу Біткоїна в минулому дозволяють вивчити цю подію і зрозуміти, що приблизно вона відбувається раз на 4 роки. Цей процес задуманий для того, щоб знижувати нагороду за майнінг транзакцій BTC вдвічі. Завдяки тому, що зменшується швидкість створення нових монет, халвінг провокує дефляційний момент в економічну модель Bitcoin. Ця подія — основна особливість моделі головної криптовалюти ринку. Як результат — вдається підтримувати дефіцитність, зберігати цінність активу та довгострокову стійкість як цифрову валюту.

Що таке халвінг Біткоіна і в чому його зміст?

Спочатку задумано так, що емісія Bitcoin-проекту є обмеженою: в обіг вийде лише 21 млн. BTC. Отже, колись буде здобутий останній Біткоїн. Фанати криптовалюти бачать у такій моделі передумови зростання вартості в майбутньому. І для цього не потрібно проводити спалювання токенів.

Цінність фіатних валют втрачається через можливість надрукувати нові купюри. Тому обмежена пропозиція крипти надає їй цінностей. Халвінг дозволяє уникнути інфляції, оскільки темпи випуску нових активів знижуються.

Графік халвінгів Біткоїна та вплив на ціну

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Прямий зв'язок поки що не можна довести, але можна спиратися на історію:

2012 рік — після халвінгу Bitcoin дорожчає приблизно на 8000%.

2016 рік — вартість крипти зростає практично на 1000%.

2020-й — коли халвінг Біткоіна пройшов, стався бичачий період ринку, який привів першу монету до історичного максимуму вартості — близько $69 тис. у 2021 році.

Крипторинок також залежить і від інших чинників, хоч і під час аналізу халвінгу Биткоина і його проведення простежується зв'язок із зростанням курсу. Варто враховувати, що якщо котирування не виростуть, то деяким майнерам доведеться працювати на збитки. Прорахувавши всі витрати на електрику та інші операції, собівартість першого видобутого BTC буде вищою, ніж вартість монети на ринку.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Декілька аналітиків сходяться на думці, що халвінг Біткоіна, який пройшов у квітні 2024-го, може спровокувати зростання котирувань крипти мінімум на 80%.

Але скептики вказують на те, що потрібно брати до уваги інші чинники. Наприклад, халвінг 2016-го стався одночасно з тією подією, що широка аудиторія виявила інтерес до Bitcoin. Подальше зростання відбулося разом із бумом ICO (первинна пропозиція монет). Зростання ціни у 2020 та 2021 роках збіглося з ралі на ринку акцій.

Як працює халвінг Біткоїна: способи заробітку

Перед самим халвінгом і після нього курс цифрової монети, що має подію, зростає. Тож можна будувати стратегію на спекуляціях. Орієнтуючись на дату халвінгу, можна визначати найкращі точки купівлі активу. Після цього купувати крипту та продавати її, коли курс зросте. Купувати криптовалюту необхідно до хвилі зростання, а продавати до того, як інвестори масово почнуть збувати свої активи.

Від курсу Біткоїна залежить і вартість альткоїнів. Коли котирування BTC підвищуються, то і більшість альткоїнів йде вгору. Тому халвінг Біткоіна відбивається і інших монетах. Заробляти можна на всіх проектах, які залежать від BTC ціни. У деяких випадках темпи зростання альткоїнів набагато вищі, ніж показник у самого Біткоїна.