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Что такое халвинг Биткоина: разбор понятия и способы заработка на событии

8 мая 2024 12:47
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Что такое халвинг Биткоина: разбор понятия и способы заработка на событии
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Все даты халвинга Биткоина позволяют изучить это событие и понять, что примерно оно происходит раз в 4 года. Это событие — основная особенность модели Биткоина. Как результат — удается поддерживать дефицитность, сохранять ценность актива и долгосрочную стойкость как цифровой валюты.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Все даты халвинга Биткоина в прошлом позволяют изучить это событие и понять, что примерно оно происходит раз в 4 года. Этот процесс задуман для того, чтобы снижать награду за майнинг транзакций BTC в два раза. За счет того, что уменьшается скорость создания новых монет, халвинг провоцирует дефляционный момент в экономическую модель Bitcoin. Это событие — основная особенность модели главной криптовалюты рынка. Как результат — удается поддерживать дефицитность, сохранять ценность актива и долгосрочную стойкость как цифровой валюты.

Что такое халвинг Биткоина и в чем его смысл?

Изначально задумано так, что эмиссия Bitcoin-проекта является ограниченной: в обращение выйдет лишь 21 млн. BTC. А значит, когда-то будет добыт последний Биткоин. Фанаты криптовалюты видят в такой модели предпосылки к росту стоимости в будущем. И для этого не нужно проводить сжигание токенов.

Ценность фиатных валют теряется из-за возможности напечатать новые купюры. Поэтому ограниченное предложение крипты придает ей ценности. Халвинг позволяет избежать инфляции, так как темп выпуска новых активов снижается.

График халвингов Биткоина и влияние на цену

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Прямую связь пока нельзя доказать, но можно опираться на историю:

  • 2012 год — после халвинга Bitcoin дорожает примерно на 8000%.
  • 2016-й — стоимость крипты растет практически на 1000%.
  • 2020-й — когда халвинг Биткоина прошел, случился бычий периоды рынка, который привел первую монету к историческому максимуму стоимости — порядка $69 тыс. в 2021 году.

Крипторынок также зависит и от ряда других факторов, хоть и при анализе халвинга Биткоина и дат его проведения прослеживается связь с ростом курса. Стоит учитывать, что если котировки не вырастут, то некоторым майнерам придется работать в убыток. Просчитав все расходы на электричество и другие операции, себестоимость 1 добытого BTC будет выше, чем стоимость монеты на рынке.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Несколько аналитиков сходятся во мнении, что халвинг Биткоина, прошедший в апреле 2024-го, может спровоцировать рост котировок крипты минимум на 80%.

Но скептики указывают на то, что нужно брать во внимание и другие факторы. К примеру, халвинг 2016-го случился одновременно с тем событием, что широкая аудитория проявила интерес к Bitcoin. Последующий рост произошел вместе с бумом ICO (первичное предложение монет). Рост цены в 2020 и 2021 годах совпал с ралли на рынке акций.

Как работает халвинг Биткоина: способы заработка

 Перед самим халвингом и после него курс цифровой монеты, у которой происходит событие, растет. Поэтому можно строить стратегию на спекуляциях. Ориентируясь на дату халвинга, можно определять лучшие точки покупки актива. После этого покупать крипту и продавать ее, когда курс возрастет. Покупать криптовалюту необходимо до волны роста, а продавать до того, как инвесторы массово начнут сбывать свои активы.

От курса Биткоина напрямую зависит и стоимость альткоинов. Когда котировки BTC повышаются, то и большая часть альткоинов идет вверх. Поэтому халвинг Биткоина отражается и на других монетах. Зарабатывать можно на всех проектах, которые зависят от цены BTC. В некоторых случаях темпы роста альткоинов гораздо выше, чем показатель у самого Биткоина.

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BTC

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