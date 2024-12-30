Що потрібно знати про вологий корм для котів
Вологий корм для котів може використовуватися як повноцінне або додаткове харчування. Випускається у вигляді консервів, паучів. У магазинах представлені корми різних брендів і різної цінової категорії.
Розберемося в особливостях такого харчування для пухнастих улюбленців.
Переваги та користь для здоров'я тварини
Вологий корм містить 70-85% води, що допомагає підтримувати гідробаланс. Особливо цінно це для вихованців, які відмовляються пити воду. Волога консистенція їжі більш приваблива для котів, оскільки не йде в розріз з їхніми інстинктами.
Якщо ваш улюбленець досить вибагливий у їжі, радимо купити павучі для котів на Maudau з різними смаками — це дасть змогу підібрати раціон. Ще одна вагома перевага м'якої структури їжі — підходить для літніх котів або тварин з проблемами зубів.
Склад впливає на якість
Якісний вологий корм повинен містити м'ясо або рибу як основне джерело білка. Білковий компонент становить не менше 70% від загального складу, оскільки коти за своєю природою хижаки. Крім якісного білка, у складі мають бути вітаміни та мінерали.
Обов'язковим компонентом є таурин, який особливо важливий для здоров'я котів. А ось кормів з великою кількістю штучних добавок, консервантів і цукру краще уникати.
Основні види
Є два основних види вологого корму:
- повнораціонний — містить усі необхідні поживні речовини, тому використовується як основний раціон;
- додатковий — служить як ласощі або доповнення до основного раціону.
У продажу можна знайти вологий корм з підвищеним вмістом вітамінів або мінералів, призначений для усунення дефіциту важливих речовин в організмі тварини.
Особливості використання
Вологий корм не повинен залишатися в мисці занадто довго, оскільки він швидко завітрюється і псується, тому не можна насипати занадто великі порції. Якщо кішка сама вдома цілий день, можна залишати їй у мисці сухий корм. Цей продукт не так швидко псується, допомагає підтримувати здоров'я зубів і робить щоденний раціон більш різноманітним. Купити все необхідне для харчування вашого вихованця можна в маркеті корисних штук Маудау.
Недоліки
Є у вологого корму і деякі недоліки. Наприклад:
- ціна, як правило, вища за сухий корм;
- малий термін зберігання — відкриту упаковку можна зберігати в холодильнику і використовувати протягом 1-2 днів;
- менше користі для зубів: на відміну від сухого корму, вологий не сприяє профілактиці зубного нальоту.
Рекомендації щодо годування
Уникайте перегодовування, оскільки вологий корм часто більш калорійний. Регулярно перевіряйте реакцію вихованця: наявність алергії, зміни випорожнень або апетиту. Правильний вибір вологого корму покращує якість життя кішки, підтримуючи її здоров'я і активність.
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