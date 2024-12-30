Що потрібно знати про вологий корм для котів

Кіт їсть корм. Ілюстративне фото: bestpet

Вологий корм для котів може використовуватися як повноцінне або додаткове харчування. Випускається у вигляді консервів, паучів. У магазинах представлені корми різних брендів і різної цінової категорії.

Розберемося в особливостях такого харчування для пухнастих улюбленців.

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Переваги та користь для здоров'я тварини

Вологий корм містить 70-85% води, що допомагає підтримувати гідробаланс. Особливо цінно це для вихованців, які відмовляються пити воду. Волога консистенція їжі більш приваблива для котів, оскільки не йде в розріз з їхніми інстинктами.

Якщо ваш улюбленець досить вибагливий у їжі, радимо купити павучі для котів на Maudau з різними смаками — це дасть змогу підібрати раціон. Ще одна вагома перевага м'якої структури їжі — підходить для літніх котів або тварин з проблемами зубів.

Склад впливає на якість

Якісний вологий корм повинен містити м'ясо або рибу як основне джерело білка. Білковий компонент становить не менше 70% від загального складу, оскільки коти за своєю природою хижаки. Крім якісного білка, у складі мають бути вітаміни та мінерали.

Обов'язковим компонентом є таурин, який особливо важливий для здоров'я котів. А ось кормів з великою кількістю штучних добавок, консервантів і цукру краще уникати.

Основні види

Є два основних види вологого корму:

повнораціонний — містить усі необхідні поживні речовини, тому використовується як основний раціон;

додатковий — служить як ласощі або доповнення до основного раціону.

У продажу можна знайти вологий корм з підвищеним вмістом вітамінів або мінералів, призначений для усунення дефіциту важливих речовин в організмі тварини.

Особливості використання

Вологий корм не повинен залишатися в мисці занадто довго, оскільки він швидко завітрюється і псується, тому не можна насипати занадто великі порції. Якщо кішка сама вдома цілий день, можна залишати їй у мисці сухий корм. Цей продукт не так швидко псується, допомагає підтримувати здоров'я зубів і робить щоденний раціон більш різноманітним. Купити все необхідне для харчування вашого вихованця можна в маркеті корисних штук Маудау.

Недоліки

Є у вологого корму і деякі недоліки. Наприклад:

ціна, як правило, вища за сухий корм;

малий термін зберігання — відкриту упаковку можна зберігати в холодильнику і використовувати протягом 1-2 днів;

менше користі для зубів: на відміну від сухого корму, вологий не сприяє профілактиці зубного нальоту.

Рекомендації щодо годування

Уникайте перегодовування, оскільки вологий корм часто більш калорійний. Регулярно перевіряйте реакцію вихованця: наявність алергії, зміни випорожнень або апетиту. Правильний вибір вологого корму покращує якість життя кішки, підтримуючи її здоров'я і активність.