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Что нужно знать о влажном корме для котов

30 декабря 2025 11:53
Карина Приходько - Редактор
Что нужно знать о влажном корме для котов
Кот ест корм. Иллюстративное фото: shutterstock
Карина Приходько - Редактор

Влажный корм для котов может использоваться как полноценное или дополнительное питание. Выпускается в виде консервов, паучей.  В магазинах представлены корма различных брендов и разной ценовой категории. 

Разберемся в особенностях такого питания для пушистых любимцев.

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Преимущества и польза для здоровья животного

Влажный корм содержит 70–85% воды, что помогает поддерживать гидробаланс. Особенно ценно это для питомцев, которые отказываются пить воду. Влажная консистенция еды более привлекательна для котов, так как не идет вразрез с их инстинктами.

Если ваш любимчик достаточно избирателен в еде, советуем купить паучи для кошек на Maudau с разными вкусами — это позволит подобрать рацион. Еще одно весомое преимущество мягкой структуры еды — подходит для пожилых кошек или животных с проблемами зубов.

Состав влияет на качество

Качественный влажный корм должен содержать мясо или рыбу как основной источник белка. Белковый компонент составляет не менее 70% от общего состава, так как коты по своей природе хищники.

Кроме качественного белка, в составе должны быть витамины и минералы. Обязательным компонентом является таурин, который особенно важен для здоровья кошек. А вот кормов с большим количеством искусственных добавок, консервантов и сахара лучше избегать.

Основные виды

Есть два основных вида влажного корма:

  • полнорационный — содержит все необходимые питательные вещества, поэтому используется как основной рацион;
  • дополнительный — служит как лакомство или дополнение к основному рациону.

В продаже можно найти влажный корм с повышенным содержанием витаминов или минералов, предназначенный для устранения дефицита важных веществ в организме животного.

Особенности использования

Влажный корм не должен оставаться в миске слишком долго, так как он быстро заветривается и портится, поэтому нельзя насыпать слишком большие порции. Если кошка одна дома целый день, можно оставлять ей в миске сухой корм. Этот продукт не так быстро портится, помогает поддерживать здоровье зубов и делает ежедневный рацион более разнообразным. Купить все необходимое для питания вашего питомца можно в маркете полезных штук Маудау.

Недостатки

Есть у влажного корма и некоторые недостатки.

  • цена, как правило, выше сухого корма;
  • малый срок хранения — открытую упаковку можно хранить в холодильнике и использовать в течение 1-2 дней;
  • меньше пользы для зубов: в отличие от сухого корма, влажный не способствует профилактике зубного налета.

Рекомендации по кормлению

Избегайте перекармливания, так как влажный корм часто более калориен. Регулярно проверяйте реакцию питомца: наличие аллергии, изменения стула или аппетита. Правильный выбор влажного корма улучшает качество жизни кошки, поддерживая ее здоровье и активность.

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