Що покласти під подушку: чотири варіанти подарунків на День Святого Миколая для дошкільнят

Подарунок на Миколая. Фото: unsplash

​Більшість дітей з нетерпінням очікують Дня святого Миколая, щоб отримати солодощі та інші цікавинки. Щоб організувати дитині веселе святкування, під час вибору подарунка слід обов’язково враховувати стать, вік і вподобання малюка.

Пропонуємо ознайомитися з рейтингом популярних презентів, які можна покласти під подушку.

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Інтерактивні іграшки

Цікаве дозвілля з інтерактивною іграшкою гарантоване: залежно від функцій, вона вчить дитину вимовляти нові слова, танцювати та весело проводити час у будь-який інший спосіб. Такий компаньйон буде до вподоби активним малюкам 2–6 років.

Пориньте у світ космосу і почніть вивчати безкрайній Всесвіт усією родиною. У магазині Panama має попит інтерактивна двомовна іграшка "Зореліт" бренду Kiddi Smart, що допомагає малюкам вивчати українську та англійську мови. Зореліт працює у двох режимах: малюк зможе досліджувати космічні об’єкти та шукати зіркові скарби. Фрази та слова, що відтворює іграшка, перевірені кваліфікованими педагогами на якість мовлення.

Іграшка "Зореліт". Фото: Panama

Ціна іграшки "Зореліт" — 1 199 грн.

Магнітні конструктори

Такі конструктори виготовляються з неодимових магнітів, феритів або суміші матеріалів, що є цілком безпечними для дітей будь-якого віку. Подарунок буде не лише цікавим, але й корисним: він допоможе малюкові покращити логічне мислення та здатність до концентрації.

"Набір для будівництва" торгової марки Magformers — відмінний варіант подарунка до дня Миколая, що сподобається як дівчаткам, так і хлопчикам. Тут є все для того, щоб побудувати гарну і затишну оселю: дах, стіни, двері та вікна. Геометрично правильна форма будівельних аксесуарів у вигляді ромбів, трикутників і квадратів, а також креативна книга — генератор ідей, що пропонується в комплекті, неодмінно спонукає малечу до створення незвичайної диво-споруди.

Набір для будівництва. Фото: Panama

Ціна набору для будівництва — 1 570 грн.

Настільні ігри

Створіть незабутню атмосферу свята за допомогою цікавої настільної гри. Такий подарунок заохотить малюка знаходити нових друзів, адже грати у великій компанії набагато веселіше.

У магазині Panama можна придбати цікаву настільну гру "Пампушки від бабусі" бренду Ludum з безліччю захопливих функцій, що точно не залишаться поза увагою малюка 3–5 років. У яскравій коробці знаходиться настільна гра з трьома варіантами розвитку подій, книжка з історіями про життя щеняти Боба, а також посилання на аудіоказки, які можна читати перед сном.

Настільна гра "Пампушки від бабусі". Фото: Panama

Ціна настільної гри "Пампушки від бабусі" — 399 грн.

М’які іграшки

М’яка іграшка неодмінно стане найкращим другом малюка, тому такі вироби краще купувати в перевірених магазинах. Обов’язково зверніть увагу на наявність сертифіката якості: вироби з неприємним запахом або надмірно яскравим кольором краще не обирати.

М’яконабивна іграшка Beanie Bellies "Рудий песик Ruggles" з каталогу Panama точно сподобається вашому малюкові. Бренд TY використовує лише якісні матеріали: гіпоалергенне поліестерове волокно не спричинить алергії навіть у процесі довготривалої гри.

М’яконабивна іграшка Beanie Bellies "Рудий песик Ruggles". Фото: Panama

Ціна іграшки "Рудий песик Ruggles" — 299 грн.

День святого Миколая — це родинне свято, коли особливо цінується гармонія, затишок і любов у родинному колі. Нехай обраний подарунок принесе вирій емоцій та щастя вашій дитині.

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