Что положить под подушку: четыре варианта подарков на День святого Николая для дошкольников
Большинство детей с нетерпением ждут Дня святого Николая, чтобы получить сладости и другие подарки. Чтобы организовать ребенку веселое празднование, при выборе подарка следует обязательно учитывать пол, возраст и предпочтения малыша.
Предлагаем ознакомиться с рейтингом популярных презентов, которые можно положить под подушку.
Интерактивные игрушки
Интересный досуг с интерактивной игрушкой гарантирован: в зависимости от функций, он учит ребенка произносить новые слова, танцевать и весело проводить время любым другим способом. Такой компаньон нравится активным малышам 2–6 лет.
Окунитесь в мир космоса и начните изучать бескрайнюю Вселенную всей семьей. В магазине Panama пользуется спросом интерактивная двуязычная игрушка "Зорелит" бренда Kiddi Smart, помогающая малышам изучать украинский и английский языки. Звездолет работает в двух режимах: малыш сможет исследовать космические объекты и искать звездные сокровища. Фразы и слова, воспроизводящие игрушка, проверены квалифицированными педагогами на качество речи.
Цена игрушки "Зорелит" — 1 199 грн.
Магнитные конструкторы
Такие конструкторы изготавливаются из неодимовых магнитов, ферритов или смеси материалов, вполне безопасных для детей любого возраста. Подарок будет не только интересным, но и полезным: поможет малышу улучшить логическое мышление и способность к концентрации.
"Набор для строительства" торговой марки Magformers — отличный вариант подарка ко дню Николая, который понравится как девочкам, так и мальчикам. Здесь есть все для того, чтобы построить красивое и уютное жилище: крыша, стены, двери и окна. Геометрически правильная форма строительных аксессуаров в виде ромбов, треугольников и квадратов, а также креативная книга — генератор идей, предлагаемый в комплекте, непременно побуждает малышей к созданию необычного чудо-сооружения.
Цена набора для строительства — 1 570 грн.
Настольные игры
Создайте незабываемую атмосферу праздника с помощью интересной настольной игры. Такой подарок поощрит малыша находить новых друзей, ведь играть в большой компании гораздо веселее.
В магазине Panama можно приобрести интересную настольную игру "Пышки от бабушки" бренда Ludum с множеством увлекательных функций, которые точно не останутся без внимания малыша 3–5 лет. В яркой коробке находится настольная игра с тремя вариантами развития событий, книга с историями о жизни щенка Боба, а также ссылки на аудиосказки, которые можно читать перед сном.
Цена настольной игры "Пышки от бабушки" — 399 грн.
Мягкие игрушки
Мягкая игрушка обязательно станет лучшим другом малыша, поэтому такие изделия лучше покупать в проверенных магазинах. Обязательно обратите внимание на наличие сертификата качества: изделия с неприятным запахом или чрезмерно ярким цветом лучше не выбирать.
Мягконабивная игрушка Beanie Bellies "Рыжая собачка Ruggles" из каталога Panama точно понравится вашему малышу. Бренд TY использует только качественные материалы: гипоаллергенное полиэстеровое волокно не приведет к аллергии даже в процессе длительной игры.
Цена игрушки "Рыжий песик Ruggles" — 299 грн.
День святого Николая — это семейный праздник, когда особенно ценится гармония, уют и любовь в кругу семьи. Пусть избранный подарок принесет теплые края эмоций и счастья вашему ребенку.
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