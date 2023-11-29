Что положить под подушку: четыре варианта подарков на День святого Николая для дошкольников

Подарок на Николая. Фото: unsplash

Большинство детей с нетерпением ждут Дня святого Николая, чтобы получить сладости и другие подарки. Чтобы организовать ребенку веселое празднование, при выборе подарка следует обязательно учитывать пол, возраст и предпочтения малыша.

Предлагаем ознакомиться с рейтингом популярных презентов, которые можно положить под подушку.

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Интерактивные игрушки

Интересный досуг с интерактивной игрушкой гарантирован: в зависимости от функций, он учит ребенка произносить новые слова, танцевать и весело проводить время любым другим способом. Такой компаньон нравится активным малышам 2–6 лет.

Окунитесь в мир космоса и начните изучать бескрайнюю Вселенную всей семьей. В магазине Panama пользуется спросом интерактивная двуязычная игрушка "Зорелит" бренда Kiddi Smart, помогающая малышам изучать украинский и английский языки. Звездолет работает в двух режимах: малыш сможет исследовать космические объекты и искать звездные сокровища. Фразы и слова, воспроизводящие игрушка, проверены квалифицированными педагогами на качество речи.

Игрушка "Зорелит". Фото: Panama

Цена игрушки "Зорелит" — 1 199 грн.

Магнитные конструкторы

Такие конструкторы изготавливаются из неодимовых магнитов, ферритов или смеси материалов, вполне безопасных для детей любого возраста. Подарок будет не только интересным, но и полезным: поможет малышу улучшить логическое мышление и способность к концентрации.

"Набор для строительства" торговой марки Magformers — отличный вариант подарка ко дню Николая, который понравится как девочкам, так и мальчикам. Здесь есть все для того, чтобы построить красивое и уютное жилище: крыша, стены, двери и окна. Геометрически правильная форма строительных аксессуаров в виде ромбов, треугольников и квадратов, а также креативная книга — генератор идей, предлагаемый в комплекте, непременно побуждает малышей к созданию необычного чудо-сооружения.

Набор для строительства. Фото: Panama

Цена набора для строительства — 1 570 грн.

Настольные игры

Создайте незабываемую атмосферу праздника с помощью интересной настольной игры. Такой подарок поощрит малыша находить новых друзей, ведь играть в большой компании гораздо веселее.

В магазине Panama можно приобрести интересную настольную игру "Пышки от бабушки" бренда Ludum с множеством увлекательных функций, которые точно не останутся без внимания малыша 3–5 лет. В яркой коробке находится настольная игра с тремя вариантами развития событий, книга с историями о жизни щенка Боба, а также ссылки на аудиосказки, которые можно читать перед сном.

Настольная игра "Пышки от бабушки". Фото: Panama

Цена настольной игры "Пышки от бабушки" — 399 грн.

Мягкие игрушки

Мягкая игрушка обязательно станет лучшим другом малыша, поэтому такие изделия лучше покупать в проверенных магазинах. Обязательно обратите внимание на наличие сертификата качества: изделия с неприятным запахом или чрезмерно ярким цветом лучше не выбирать.

Мягконабивная игрушка Beanie Bellies "Рыжая собачка Ruggles" из каталога Panama точно понравится вашему малышу. Бренд TY использует только качественные материалы: гипоаллергенное полиэстеровое волокно не приведет к аллергии даже в процессе длительной игры.

Мягконабивная игрушка Beanie Bellies "Рыжая собачка Ruggles". Фото: Panama

Цена игрушки "Рыжий песик Ruggles" — 299 грн.

День святого Николая — это семейный праздник, когда особенно ценится гармония, уют и любовь в кругу семьи. Пусть избранный подарок принесет теплые края эмоций и счастья вашему ребенку.