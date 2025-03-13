Регистрация компании в Гонконге — как открыть бизнес в международном центре

Небоскребы Гонконга. Фото: Freepik

Регистрация компании в Гонконге представляет собой востребованную практику среди международных предпринимателей, поскольку данная юрисдикция имеет репутацию международного финансового и коммерческого центра. Регистрация компании в Гонконге нерезидентом открывает перспективы для интеграции в глобальную экономику.

О преимуществах и процедуре регистрации речь пойдет в данной публикации.

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Как открыть фирму в Гонконге?

Положение Гонконга в качестве основного торгового и логистического узла в Азии позволяет эффективно интегрировать и координировать международные торговые потоки, предоставляя значительные преимущества в виде высокой ликвидности и доступа к глобальным рынкам.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Такое местоположение способствует формированию благоприятной юридической и экономической среды, которая обеспечивает не только стабильность в торговых операциях, но и эффективную реализацию комплексных логистических решений на международном уровне.

Открытие компании в Гонконге может стать выгодной альтернативой среди развитых азиатских юрисдикций. Коммерческая деятельность и права инвесторов надежно защищены положениями общего права (common law), а процесс регистрации компаний в Гонконге регулируются положениями Companies Ordinance. Приемлемой формой для большинства проектов является Private Limited Company, что позволит ограничить имущественную ответственность участников размером их вкладов в капитал.

Этапы регистрации фирмы в Гонконге:

Выбор оптимальной правовой формы предприятия. Осуществление выбора и предварительное резервирование эксклюзивного наименования. Составление и подача комплекта документов в Companies Registry. Уплата соответствующих государственных сборов.

Для надлежащего функционирования компании необходимо открыть корпоративный счет в Гонконге. В ряде случаев финансовые учреждения могут требовать личное посетить банк директора или уполномоченных представителей при осуществлении процедуры регистрации счета.

Мужчина с планшетом. Фото: Freepik

Открыть фирму в Гонконге может быть выгодно в таких сферах:

международная торговля и логистика;

цифровые платежи;

криптопроекты;

IT;

био- и медтех;

E-commerce;

ESG-проекты;

консалтинговые услуги.

Налоговые обязательства корпоративных лиц

Иностранцы отдают предпочтение тому, чтобы создать компанию в Гонконге, не только в силу устоявшейся международной репутации этой юрисдикции, но и за счет реализации в этой юрисдикции фискальных реформ.

В соответствии с нормативными актами Inland Revenue Department, ставки налога на прибыль для юридических лиц:

8.25% — на первые 2 млн HKD;

16.5% — на прибыль, свыше указанного порога.

Все юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории данной юрисдикции, обязаны вести бухгалтерский учет согласно Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS).

Специалисты фирмы YB CASE обладают необходимыми знаниями для предоставления всестороннего юридического и административного сопровождения процесса регистрации компании в Гонконге.