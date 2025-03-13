Реєстрація компанії в Гонконзі — як відкрити бізнес у міжнародному центрі

Реєстрація компанії в Гонконзі
Реєстрація компанії в Гонконзі є затребуваною практикою серед міжнародних підприємців, оскільки ця юрисдикція має репутацію міжнародного фінансового та комерційного центру. Реєстрація компанії в Гонконзі нерезидентом відкриває перспективи для інтеграції в глобальну економіку.
Про переваги та процедуру реєстрації йтиметься в цій публікації.
Як відкрити фірму в Гонконзі?
Положення Гонконгу як основного торгового та логістичного вузла в Азії дає змогу ефективно інтегрувати та координувати міжнародні торговельні потоки, надаючи значні переваги у вигляді високої ліквідності та доступу до глобальних ринків.
Таке місце розташування сприяє формуванню сприятливого юридичного та економічного середовища, що забезпечує не лише стабільність у торговельних операціях, а й ефективну реалізацію комплексних логістичних рішень на міжнародному рівні.
Відкриття компанії в Гонконзі може стати вигідною альтернативою серед розвинених азіатських юрисдикцій. Комерційна діяльність і права інвесторів надійно захищені положеннями загального права (common law), а процес реєстрації компаній у Гонконзі регулюються положеннями Companies Ordinance. Прийнятною формою для більшості проєктів є Private Limited Company, що дасть змогу обмежити майнову відповідальність учасників розміром їхніх внесків у капітал.
Етапи реєстрації фірми в Гонконзі:
- Вибір оптимальної правової форми підприємства.
- Здійснення вибору та попереднє резервування ексклюзивного найменування.
- Складання та подання комплекту документів до Companies Registry.
- Сплата відповідних державних зборів.
Для належного функціонування компанії необхідно відкрити корпоративний рахунок у Гонконзі. У низці випадків фінансові установи можуть вимагати особистого відвідування банку директором або уповноваженими представниками під час здійснення процедури реєстрації рахунку.
Відкрити фірму в Гонконзі може бути вигідно в таких сферах:
- міжнародна торгівля та логістика;
- цифрові платежі;
- криптопроєкти;
- IT;
- біо- і медтех;
- E-commerce;
- ESG-проєкти;
- консалтингові послуги.
Податкові зобов'язання корпоративних осіб
Іноземці віддають перевагу тому, щоб створити компанію в Гонконзі, не тільки через усталену міжнародну репутацію цієї юрисдикції, а й за рахунок реалізації в цій юрисдикції фіскальних реформ.
Відповідно до нормативних актів Inland Revenue Department, ставки податку на прибуток для юридичних осіб:
- 8.25% — на перші 2 млн HKD;
- 16.5% — на прибуток, понад зазначений поріг.
Усі юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на території цієї юрисдикції, зобов'язані вести бухгалтерський облік згідно з Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS).
Фахівці фірми YB CASE володіють необхідними знаннями для надання всебічного юридичного та адміністративного супроводу процесу реєстрації компанії в Гонконзі.
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