Реєстрація компанії в Гонконзі — як відкрити бізнес у міжнародному центрі

Хмарочоси Гонконгу. Фото: Freepik

Реєстрація компанії в Гонконзі є затребуваною практикою серед міжнародних підприємців, оскільки ця юрисдикція має репутацію міжнародного фінансового та комерційного центру. Реєстрація компанії в Гонконзі нерезидентом відкриває перспективи для інтеграції в глобальну економіку.

Про переваги та процедуру реєстрації йтиметься в цій публікації.

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Як відкрити фірму в Гонконзі?

Положення Гонконгу як основного торгового та логістичного вузла в Азії дає змогу ефективно інтегрувати та координувати міжнародні торговельні потоки, надаючи значні переваги у вигляді високої ліквідності та доступу до глобальних ринків.

Чоловік і жінка. Фото: Freepik

Таке місце розташування сприяє формуванню сприятливого юридичного та економічного середовища, що забезпечує не лише стабільність у торговельних операціях, а й ефективну реалізацію комплексних логістичних рішень на міжнародному рівні.

Відкриття компанії в Гонконзі може стати вигідною альтернативою серед розвинених азіатських юрисдикцій. Комерційна діяльність і права інвесторів надійно захищені положеннями загального права (common law), а процес реєстрації компаній у Гонконзі регулюються положеннями Companies Ordinance. Прийнятною формою для більшості проєктів є Private Limited Company, що дасть змогу обмежити майнову відповідальність учасників розміром їхніх внесків у капітал.

Етапи реєстрації фірми в Гонконзі:

Вибір оптимальної правової форми підприємства. Здійснення вибору та попереднє резервування ексклюзивного найменування. Складання та подання комплекту документів до Companies Registry. Сплата відповідних державних зборів.

Для належного функціонування компанії необхідно відкрити корпоративний рахунок у Гонконзі. У низці випадків фінансові установи можуть вимагати особистого відвідування банку директором або уповноваженими представниками під час здійснення процедури реєстрації рахунку.

Чоловік із планшетом. Фото: Freepik

Відкрити фірму в Гонконзі може бути вигідно в таких сферах:

міжнародна торгівля та логістика;

цифрові платежі;

криптопроєкти;

IT;

біо- і медтех;

E-commerce;

ESG-проєкти;

консалтингові послуги.

Податкові зобов'язання корпоративних осіб

Іноземці віддають перевагу тому, щоб створити компанію в Гонконзі, не тільки через усталену міжнародну репутацію цієї юрисдикції, а й за рахунок реалізації в цій юрисдикції фіскальних реформ.

Відповідно до нормативних актів Inland Revenue Department, ставки податку на прибуток для юридичних осіб:

8.25% — на перші 2 млн HKD;

16.5% — на прибуток, понад зазначений поріг.

Усі юридичні особи, які здійснюють свою діяльність на території цієї юрисдикції, зобов'язані вести бухгалтерський облік згідно з Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS).

Фахівці фірми YB CASE володіють необхідними знаннями для надання всебічного юридичного та адміністративного супроводу процесу реєстрації компанії в Гонконзі.