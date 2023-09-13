Вещи с эмоциями: мебель с "мягким" характером

Мебель. Фото: Pexels

Представить себе современную гостиную без дивана или спальню без удобной кровати с перилами нереально. Даже на кухне найдется место для комфортного мягкого уголка с откидной крышкой-сиденьем, под которым можно спрятать ящик для разнообразных бытовых принадлежностей. В частности, в коллекции магазина "МебельОК" можно найти оригинальный вариант мини-диванчика, кресла или тахты, которые подойдут к вашим стандартам комфорта.

Мебель с "мягким" характером

Раскладушки, детские люльки-трансформеры, банкетки, пуфы, бескаркасные диванчики, еврокниги и аккордеоны с деревянными ножками современная мягкая мебель заметно отличается от своих давних исторических прототипов. Это не только предметы бытового назначения, на которых сидят или лежат.

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Это еще и непременные участники интерьерного стиля: вещи, создающие индивидуальность кабинета или спальни, придавая помещению изысканность, оригинальность.

Покупая кровать или кресло, мы как потребители учитываем все мельчайшие нюансы, касающиеся конструкции мебели, способа эксплуатации. Компактный мягкий уголок с выдвижным спальным местом мгновенно превратится в удобную двухспалку – достаточно потянуть за каркас снизу. Процедура доступна даже пожилому человеку или подростку.

Мебель от "МебельОК". Фото: mebelok.com

В несколько движений кресло трансформируется в комфортную мини-тахту. Альтернативный вариант – бескаркасный мешок, который можно перемещать в комнате, как игрушку. Прекрасное дополнение к детской или гостиной. Водонепроницаемый кожзам позволяет использовать мешки в качестве стульев на улице. Чем украсить балкон или экстерьер загородного дома в летнее время – вы теперь знаете. Выбор фасона, цвета, размеров – вопрос индивидуальных предпочтений.

Огромный ассортимент кроватей, стульев, мягких модульных конструкций – это всегда индивидуальный выбор мебели под помещение конкретной площади и конкретного назначения. Для небольших детских комнат производители предлагают многофункциональные люльки со встроенными шкафчиками и выдвижными ящиками.

У вас двое детей? Тогда вас заинтересуют кровати на два этажа. Если купить чердачок, то в нижней части конструкции можно поставить письменный стол – удобное место для уроков. Кресла с ортопедическими свойствами тоже не недостаток.

Вещи, которые дарят эмоции

Стремление к тотальному комфорту — мощная движущая сила, толкающая человека к творчеству и поиску новых интерьерных решений. Прихоть осуществляется. Давно мечтали об уголке в стиле фьюжн для домашнего кинотеатра? Привлекают кровати с коваными металлическими элементами а-ля прованс? Хотите купить диван, который бы заменил и спальное место, и комод с ящиками? Не проблема.

Индивидуальность присуща каждому предмету мебели. Некоторые модели отличаются только цветом или текстурой обшивки, а некоторые отличны по размерам, стилю, конструкции. Натуральный массив, используемый для каркаса, может быть заменен ДСП, натуральная кожа - на искусственный нубук. А это уже другая цена, другие физические и эксплуатационные качества. Без детального изучения характеристик дивана или кресла не обойтись.

Мебель от "МебельОК". Фото: mebelok.com

Критериями выбора мягкой мебели сводятся параметры, которые удовлетворяют именно вас. Обратите внимание на:

конструктивные особенности вещи;

материал изготовления основных и декоративных частей;

общие габариты – длину, ширину, высоту;

принцип действия движущихся механизмов – если они предусмотрены дизайном;

цвет мягкой обшивки;

эстетическая концепция боковин, ножек, спинки.

За обычными качествами обивочной ткани нередко скрываются поистине уникальные характеристики. Функция антикоготь: вашей киске обязательно понравится такой диван. В восторге будете и вы.

Специалисты гипермаркета "МебельОК" радостно помогут всем подобрать гарнитур для изысканной гостиной или компактной кухоньки. Имеются оригинальные модели для корпоративных помещений. Вспомните планировку вашего рабочего кабинета: не найдется ли в нем места для маленького диванчика из темной кожи?

Цвет лицевого материала можно заменить. Кстати, мебель на заказ по цене производителя – тоже вполне реалистичное желание.