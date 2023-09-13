Речі, які дарують емоції: меблі з "м'яким" характером
Уявити собі сучасну вітальню без дивана чи спальню без зручного ліжка з бильцями нереально. Навіть на кухні знайдеться місце для комфортного м'якого куточка з відкидною кришкою-сидінням, під яким можна сховати ящик для різноманітного побутового приладдя. Зокрема, в колекції магазина "МебельОК" можна знайти оригінальний варіант мінідиванчика, крісла або тахти, які підійдуть до ваших стандартів комфорту.
Меблі з "м’яким" характером
Розкладачки, дитячі колиски-трансформери, банкетки, пуфи, безкаркасні диванчики, єврокнижки та акордеони з дерев'яними ніжками сучасні м'які меблі помітно відрізняються від своїх давніх історичних прототипів. Це не лише предмети побутового призначення, на яких сидять або лежать.
Це ще й неодмінні учасники інтер'єрного стилю: речі, які створюють індивідуальність кабінету або спальні, додаючи приміщенню вишуканості, оригінальності.
Купуючи ліжко або крісло, ми, як споживачі, враховуємо усі найдрібніші нюанси, що стосуються конструкції меблів, способу експлуатації. Компактний м'який куточок з висувним спальним місцем миттєво перетвориться на зручну двухспалку — достатньо лише потягнути за каркас знизу. Процедура, доступна навіть літній людині чи підлітку.
В кілька рухів, крісло трансформується у комфортну міні-тахту. Альтернативний варіант — безкаркасний мішок, який можна переміщувати у кімнаті, мов іграшку. Чудове доповнення до дитячої кімнати або вітальні. Водонепроникний шкірзам дозволяє використовувати мішки в якості стільців на вулиці. Чим прикрасити балкон або екстер'єр заміського будинку в літню пору — ви тепер знаєте. Вибір фасону, кольору, розмірів — питання індивідуальних уподобань.
Величезний асортимент ліжок, стільців, м'яких модульних конструкцій — це завжди персональний вибір меблів під приміщення конкретної площі та конкретного призначення. Для невеличких дитячих кімнат виробники пропонують багатофункціональні колиски з вбудованими шафками та висувними ящиками.
У вас двоє діток? Тоді вас зацікавлять ліжка на два поверхи. Якщо купити чердачок, то у нижній частині конструкції можна поставити письмовий стіл — зручне місце для уроків. Крісла з ортопедичними якостями теж не дефіцит.
Речі, які дарують емоції
Прагнення тотального комфорту — потужна рушійна сила, яка штовхає людину до творчості та пошуку нових інтер'єрних рішень. Забаганки здійснюється. Давно мріяли про куточок у стилі ф’южн для домашнього кінотеатру? Приваблюють ліжка з кованими металевими елементами а-ля прованс? Хочете купити диван, який би замінив і спальне місце, і комод з ящиками? Не проблема.
Індивідуальність притаманна кожному предмету меблів. Деякі моделі відрізняються лише кольором або текстурою обшивки, а деякі відмінні за розмірами, стилем, конструкцією. Натуральний масив, що використовується для каркасу, може бути замінений на ДСП, натуральна шкіра - на штучний нубук. А це вже інша ціна, інші фізичні та експлуатаційні якості. Без детального вивчення характеристик дивану чи крісла не обійтись.
Критеріями вибору м'яких меблів лищаються параметри, які задовольняють саме вас. Зверніть увагу на:
- конструктивні особливості речі;
- матеріал виготовлення основних та декоративних частин;
- загальні габарити — довжину, ширину, висоту;
- принцип дії рухомих механізмів — якщо вони передбачені дизайном;
- колір мякої обшивки;
- естетичну концепцію боковин, ніжок, спинки.
За звичайними якостями обивочної тканини нерідко ховаться воістину унікальні характеристики. Функція антикіготь: вашій киці обов'язково сподобається такий диванчик. У захваті будете й ви.
Фахівці гіпермаркету "МебельОК" радо допоможуть всім підібрати гарнітур для вишуканої вітальні або компактної кухоньки. Є оригінальні моделі для корпоративних приміщень. Пригадайте планування вашого робочого кабінету: чи не знайдеться у ньому місця для невеличкого диванчика з чорної шкіри?
Колір лицьового матеріалу можна замінити. До речі, меблі на замовлення за ціною виробника — теж цілком реалістичне бажання.