Речі, які дарують емоції: меблі з "м'яким" характером

Меблі. Фото: Pexels

Уявити собі сучасну вітальню без дивана чи спальню без зручного ліжка з бильцями нереально. Навіть на кухні знайдеться місце для комфортного м'якого куточка з відкидною кришкою-сидінням, під яким можна сховати ящик для різноманітного побутового приладдя. Зокрема, в колекції магазина "МебельОК" можна знайти оригінальний варіант мінідиванчика, крісла або тахти, які підійдуть до ваших стандартів комфорту.

Меблі з "м’яким" характером

Розкладачки, дитячі колиски-трансформери, банкетки, пуфи, безкаркасні диванчики, єврокнижки та акордеони з дерев'яними ніжками сучасні м'які меблі помітно відрізняються від своїх давніх історичних прототипів. Це не лише предмети побутового призначення, на яких сидять або лежать.

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Це ще й неодмінні учасники інтер'єрного стилю: речі, які створюють індивідуальність кабінету або спальні, додаючи приміщенню вишуканості, оригінальності.

Купуючи ліжко або крісло, ми, як споживачі, враховуємо усі найдрібніші нюанси, що стосуються конструкції меблів, способу експлуатації. Компактний м'який куточок з висувним спальним місцем миттєво перетвориться на зручну двухспалку — достатньо лише потягнути за каркас знизу. Процедура, доступна навіть літній людині чи підлітку.

Меблі від "МебельОК". Фото: mebelok.com

В кілька рухів, крісло трансформується у комфортну міні-тахту. Альтернативний варіант — безкаркасний мішок, який можна переміщувати у кімнаті, мов іграшку. Чудове доповнення до дитячої кімнати або вітальні. Водонепроникний шкірзам дозволяє використовувати мішки в якості стільців на вулиці. Чим прикрасити балкон або екстер'єр заміського будинку в літню пору — ви тепер знаєте. Вибір фасону, кольору, розмірів — питання індивідуальних уподобань.

Величезний асортимент ліжок, стільців, м'яких модульних конструкцій — це завжди персональний вибір меблів під приміщення конкретної площі та конкретного призначення. Для невеличких дитячих кімнат виробники пропонують багатофункціональні колиски з вбудованими шафками та висувними ящиками.

У вас двоє діток? Тоді вас зацікавлять ліжка на два поверхи. Якщо купити чердачок, то у нижній частині конструкції можна поставити письмовий стіл — зручне місце для уроків. Крісла з ортопедичними якостями теж не дефіцит.

Речі, які дарують емоції

Прагнення тотального комфорту — потужна рушійна сила, яка штовхає людину до творчості та пошуку нових інтер'єрних рішень. Забаганки здійснюється. Давно мріяли про куточок у стилі ф’южн для домашнього кінотеатру? Приваблюють ліжка з кованими металевими елементами а-ля прованс? Хочете купити диван, який би замінив і спальне місце, і комод з ящиками? Не проблема.

Індивідуальність притаманна кожному предмету меблів. Деякі моделі відрізняються лише кольором або текстурою обшивки, а деякі відмінні за розмірами, стилем, конструкцією. Натуральний масив, що використовується для каркасу, може бути замінений на ДСП, натуральна шкіра - на штучний нубук. А це вже інша ціна, інші фізичні та експлуатаційні якості. Без детального вивчення характеристик дивану чи крісла не обійтись.

Меблі від "МебельОК". Фото: mebelok.com

Критеріями вибору м'яких меблів лищаються параметри, які задовольняють саме вас. Зверніть увагу на:

конструктивні особливості речі;

матеріал виготовлення основних та декоративних частин;

загальні габарити — довжину, ширину, висоту;

принцип дії рухомих механізмів — якщо вони передбачені дизайном;

колір мякої обшивки;

естетичну концепцію боковин, ніжок, спинки.

За звичайними якостями обивочної тканини нерідко ховаться воістину унікальні характеристики. Функція антикіготь: вашій киці обов'язково сподобається такий диванчик. У захваті будете й ви.

Фахівці гіпермаркету "МебельОК" радо допоможуть всім підібрати гарнітур для вишуканої вітальні або компактної кухоньки. Є оригінальні моделі для корпоративних приміщень. Пригадайте планування вашого робочого кабінету: чи не знайдеться у ньому місця для невеличкого диванчика з чорної шкіри?

Колір лицьового матеріалу можна замінити. До речі, меблі на замовлення за ціною виробника — теж цілком реалістичне бажання.