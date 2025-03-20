Прорыв в военном снаряжении ― бронежилет MQR

Мужчина с оружием. Фото: rarog.ua

Инновационную модель модульных бронежилетов представили в компании Rarog Tactical Gear. Новый бронежилет разработан конструкторами компании в тесном сотрудничестве с военными.

Бронежилет Rarog MQR ― представитель нового поколения бронежилетов с уникальной системой быстрого сброса, которая обеспечивает мгновенное освобождение от снаряжения в случае необходимости.

Читайте также:

Мужчина в бронежилете Фото: rarog.ua



Собственно, об этом говорит и название: MQR — Modular Quick Release.

Достаточно одного движения, чтобы боец мог сбросить бронежилет. Причем задняя часть бронежилета с эвакуационной стропой может служить носилками при экстренной эвакуации.

Карман под плиты универсален. Он вынесен наружу, имеет значительную высоту и подходит для всех типов и размеров бронеплит (S-L) от разных производителей. Владелец может сам выбирать уровень защиты и менять его при необходимости.

Быстросбросы на плечах и камербандах позволяют подстроить бронежилет под особенности телосложения и экипировки.

Rarog MQR имеет большую баллистическую площадь защиты и значительную рабочую площадь: на передней части можно разместить 4 боевых подсумка, админподсумок и есть еще место для рации и дополнительные резинки для фурнитуры.

Бронежилет выполнен в трех цветах, среди которых пиксель из оригинальной из оригинальной американской "кордуры", выдерживающей интенсивную эксплуатацию. Как и положено модульному бронежилету, Rarog MQR предусматривает удобное и надежное крепление для всех типов модулей.

Эргономичные демпферы уменьшают нагрузку от экипировки, их можно снимать на зиму и использовать летом.

Детали бронежилета. Фото: rarog.ua

Новый жилет Rarog ― убедительное доказательство мастерства украинских производителей и стремления создать надежную защиту для бойцов ВСУ.