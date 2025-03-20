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Прорыв в сфере военного снаряжения ― бронежилет MQR

20 марта 2025 16:01
Марина Кисадели - Редактор
Прорыв в военном снаряжении ― бронежилет MQR
Мужчина с оружием. Фото: rarog.ua
Марина Кисадели - Редактор

Инновационную модель модульных бронежилетов представили в компании Rarog Tactical Gear. Новый бронежилет разработан конструкторами компании в тесном сотрудничестве с военными.

Бронежилет Rarog MQR ― представитель нового поколения бронежилетов с уникальной системой быстрого сброса, которая обеспечивает мгновенное освобождение от снаряжения в случае необходимости.

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Мужчина в бронежилете Фото: rarog.ua


Собственно, об этом говорит и название: MQR — Modular Quick Release.

  • Достаточно одного движения, чтобы боец мог сбросить бронежилет. Причем задняя часть бронежилета с эвакуационной стропой может служить носилками при экстренной эвакуации.
  • Карман под плиты универсален. Он вынесен наружу, имеет значительную высоту и подходит для всех типов и размеров бронеплит (S-L) от разных производителей. Владелец может сам выбирать уровень защиты и менять его при необходимости.
  • Быстросбросы на плечах и камербандах позволяют подстроить бронежилет под особенности телосложения и экипировки.
  • Rarog MQR имеет большую баллистическую площадь защиты и значительную рабочую площадь: на передней части можно разместить 4 боевых подсумка, админподсумок и есть еще место для рации и дополнительные резинки для фурнитуры.
  • Бронежилет выполнен в трех цветах, среди которых пиксель из оригинальной из оригинальной американской "кордуры", выдерживающей интенсивную эксплуатацию. Как и положено модульному бронежилету, Rarog MQR предусматривает удобное и надежное крепление для всех типов модулей.
  • Эргономичные демпферы уменьшают нагрузку от экипировки, их можно снимать на зиму и использовать летом.
новий бронежилет розроблений у тісній співпраці з військовими
Детали бронежилета. Фото: rarog.ua

Новый жилет Rarog ― убедительное доказательство мастерства украинских производителей и стремления создать надежную защиту для бойцов ВСУ.

оружие военные военнослужащие военное снаряжение бронежилет

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