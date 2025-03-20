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Прорив у сфері військового спорядження ― бронежилет MQR

20 березня 2025 16:01
Марина Кісаделі - Редактор
Прорив у військовому спорядженні ― бронежилет MQR
Чоловіз зі зброєю. Фото: rarog.ua
Марина Кісаделі - Редактор

Інноваційну модель модульних бронежилетів презентували в компанії Rarog Tactical Gear. Новий бронежилет розроблений конструкторами компанії у тісній співпраці з військовими.

Бронежилет Rarog MQR ― представник нового покоління бронежилетів з унікальною системою швидкого скидання, яка забезпечує миттєве звільнення від спорядження у разі необхідності.

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Чоловіе в бронежилеті. Фото: rarog.ua


Власне, про це говорить і назва: MQR ― Modular Quick Release.

  • Достатньо одного руху, щоб боєць міг скинути бронежилет. Причому задня частина бронежилета з евакуаційною стропою може служити ношами при екстреній евакуації.
  • Кишеня під плити універсальна. Вона винесена назовні, має значну висоту і підходить для всіх типів і розмірів бронеплит (S–L) від різних виробників. Власник може сам обирати рівень захисту і змінювати його за потреби.
  • Швидкоскиди на плечах і камербандах дають змогу підлаштувати бронежилет під особливості статури і екіпірування.
  • Rarog MQR має велику балістичну площу захисту і значну робочу площу: на передній частині можна розмістити 4 бойових підсумки, адмінпідсумок і є ще місце для рації і додаткові резинки для фурнітури.
  • Бронежилет виконаний в трьох кольорах, серед яких піксель з оригінальної з оригінальної американської "кордури", що витримує інтенсивну експлуатацію. Як і належить модульному бронежилету, Rarog MQR передбачає зручне і надійне кріплення для всіх типів модулів.
  • Ергономічні демпфери зменшують навантаження від екіпірування, їх можна знімати на зиму і використовувати влітку.
новий бронежилет розроблений у тісній співпраці з військовими
Деталі бронежилета. Фото: rarog.ua

Новий жилет Rarog ― переконливий доказ майстерності українських виробників і прагнення створити надійний захист для бійців ЗСУ.

зброя військові військовослужбовці військове спорядження бронежилет

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