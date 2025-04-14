Чем отличается iPhone 16 от iPhone 17 — сравнение дизайна

iPhone. Фото: Stylus.ua

С каждым новым поколением iPhone компания Apple не только улучшает технические характеристики, но и тщательно дорабатывает дизайн своих смартфонов. Айфон 16 - последний выпущенный смартфон, а Айфон 17 — будущая модель. Оба обещают отличные технологические возможности, а новинка — еще и значительные изменения в визуальном восприятии. В статье мы сравним внешний вид этих гаджетов и их экраны на основе инсайдерской информации об iPhone 17.

Дизайн iPhone 16: минимализм и элегантность

Айфон 16 сохраняет знакомую прямоугольную форму с закругленными углами и плоскими гранями. Это решение от Apple стало визитной карточкой последних моделей, обеспечивая удобное использование смартфона одной рукой. Корпус изготовлен из авиационного алюминия, а задняя панель — из прочного стекла. На боковине появилась новая сенсорная кнопка для управления камерой.

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Одним из самых заметных обновлений стала новая цветовая гамма:

Ultramarine;

Teal;

White;

Pink;

Black.

Толщина корпуса составляет 7,8 мм, а вес — 170 граммов, что делает его удобным для повседневного ношения и использования. Обновленный процессор A18 Bionic, улучшенные камеры и современные беспроводные технологии делают iPhone 16 настоящим флагманом среди смартфонов Apple, который удовлетворит потребности как профессионалов, так и обычных пользователей.

Дизайн iPhone 17: инновации и обновления

Каким будет Айфон 17, пока что доподлинно неизвестно. Согласно слухам, Apple готовит радикальные изменения, которые могут существенно отличать новинку от предыдущих версий. Главной особенностью нового устройства станет блок камеры в моделях Pro и Pro Max. Объективы основной камеры будут расположены горизонтально в ряд, что создаст новый визуальный стиль. Это нововведение также улучшит функциональность камер, сделав их более удобными для использования в различных условиях.

Еще одним обновлением станет отказ от титана, который использовался в Pro и Pro Max, в пользу алюминиевой рамы. Такое решение связано с желанием Apple сделать устройства более легкими и практичными, сохраняя при этом долговечность и прочность конструкции. Также высока вероятность, что модель получит пастельную цветовую палитру (для базовой серии), что подчеркнет новый дизайн устройства и максимально выделит его среди других моделей.

Экран и дисплей

Одним из самых ожидаемых улучшений в дизайне Айфон 17 станет увеличенная диагональ дисплея. Новинка будет оснащена экраном размером 6,3 дюйма, тогда как у предыдущей модели экран составляет 6,1 дюйма. Это повысит удобство использования. Также возможен выход нового сверхтонкого смартфона iPhone 17 Air с диагональю 6,6 дюйма. Модели Pro и Pro Max будут иметь соответственно 6,3 и 6,9 дюйма. Вероятно, островок Dynamic Island станет уже, чем в прошлогодних смартфонах.

iPhone 17 будет использовать технологии ProMotion и LTPO, которые обеспечат плавность прокрутки и улучшенную энергоэффективность. Эти технологии уже использовались в предыдущих моделях Pro, но теперь станут доступными для всех гаджетов, включая базовую версию.

Заказать Айфон 16 можно на сайте Stylus.ua по выгодной цене, а Айфон 17 появится на сайте сразу после официального анонса в сентябре 2025 года. Можно выбрать удобные варианты оплаты и доставки заказа. По Украине возможна доставка почтой, а также бесплатно до точки самовывоза в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье, Одессе, Виннице.