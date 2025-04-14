Чим відрізняється iPhone 16 від iPhone 17 — порівняння дизайну

iPhone. Фото: Stylus.ua

З кожним новим поколінням iPhone компанія Apple не лише покращує технічні характеристики, а й ретельно доопрацьовує дизайн своїх смартфонів. Айфон 16 — останній випущений смартфон, а Айфон 17 — майбутня модель. Обидва обіцяють відмінні технологічні можливості, а новинка — ще й значні зміни у візуальному сприйнятті. У статті ми порівняємо зовнішній вигляд цих ґаджетів і їх екрани на основі інсайдерської інформації про iPhone 17.

Дизайн iPhone 16: мінімалізм та елегантність

Айфон 16 зберігає знайому прямокутну форму із заокругленими кутами та плоскими гранями. Це рішення від Apple стало візитною карткою останніх моделей, забезпечуючи зручне використання смартфона однією рукою. Корпус виготовлений з авіаційного алюмінію, а задня панель — з міцного скла. На боковині з’явилась нова сенсорна кнопка для керування камерою.

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Одним із найпомітніших оновлень стала нова кольорова гама:

Ultramarine;

Teal;

White;

Pink;

Black.

Товщина корпусу становить 7,8 мм, а вага — 170 грамів, що робить його зручним для повсякденного носіння та використання. Оновлений процесор A18 Bionic, покращені камери та найсучасніші бездротові технології роблять iPhone 16 справжнім флагманом серед смартфонів Apple, який задовольнить потреби як професіоналів, так і звичайних користувачів.

Дизайн iPhone 17: інновації та оновлення

Яким буде Айфон 17, поки що достеменно невідомо. Згідно з чутками, Apple готує радикальні зміни, які можуть суттєво відрізняти новинку від попередніх версій. Головною особливістю нового пристрою стане блок камери у моделях Pro та Pro Max. Об’єктиви основної камери будуть розташовані горизонтально в ряд, що створить новий візуальний стиль. Це нововведення також покращить функціональність камер, зробивши їх зручнішими для використання в різних умовах.

Ще одним оновленням стане відмова від титану, який використовувався у Pro та Pro Max, на користь алюмінієвої рами. Таке рішення пов’язане з бажанням Apple зробити пристрої легшими й практичнішими, зберігаючи при цьому довговічність і міцність конструкції. Також висока ймовірність, що модель отримає пастельну кольорову палітру (для базової серії), що підкреслить новий дизайн пристрою та максимально виділить його серед інших моделей.

Екран та дисплей

Одним із найбільш очікуваних покращень у дизайні Айфон 17 стане збільшена діагональ дисплея. Новинка буде оснащена екраном розміром 6,3 дюйма, тоді як у попередньої моделі екран становить 6,1 дюйма. Це підвищить зручність використання. Також можливий вихід нового надтонкого смартфона iPhone 17 Air із діагоналлю 6,6 дюйма. Моделі Pro та Pro Max матимуть відповідно 6,3 і 6,9 дюйма. Ймовірно, острівець Dynamic Island стане вужчим, ніж у торішніх смартфонах.

iPhone 17 буде використовувати технології ProMotion та LTPO, які забезпечать плавність прокручування та покращену енергоефективність. Ці технології вже використовувались у попередніх моделях Pro, але тепер стануть доступними для всіх ґаджетів, включно з базовою версією.

Замовити Айфон 16 можна на сайті Stylus.ua за вигідною ціною, а Айфон 17 з’явиться на сайті одразу після офіційного анонсу у вересні 2025 року. Можна обрати зручні варіанти оплати та доставки замовлення. По Україні можлива доставка поштою, а також безкоштовно до точки самовивозу в Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Вінниці.