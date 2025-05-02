Популярные криптовалюты по капитализации
В мире цифровых активов все меняется быстро, но одно остается неизменным — внимание трейдеров всегда приковано к графику криптовалют и их капитализации. Капитализация криптовалют — показатель, который играет роль своеобразного индикатора доверия к проекту, ликвидности и потенциала роста.
Когда трейдеры принимают решение, будь то краткосрочная спекуляция или долгосрочное инвестирование, они в первую очередь смотрят, как ведет себя актив на графике и какую позицию он занимает по капитализации.
Что нам дает график криптовалют?
Графики — это не просто красивые линии. Они дают понимание динамики цены, объема торгов, уровня волатильности и, что особенно важно, показывают текущую капитализацию криптовалют. Этот параметр рассчитывается просто: текущая цена актива умножается на количество токенов в обращении. И вот тут начинается самое интересное.
Графики криптовалют онлайн показывают, как изменяется капитализация со временем, насколько устойчив интерес к проекту и реагирует ли он на новости или рыночные тренды. Если вы смотрите график криптовалют в реальном времени, легко заметить, как институциональные вливания или крупные движения китов влияют на общую рыночную стоимость.
Именно капитализация помогает понять, насколько криптовалюта устойчива и востребована. Например, капитализация Соланы выросла за счет быстрого развития экосистемы и популярности среди DeFi-разработчиков. Это один из проектов, чье положение в списке лидеров формируется не только благодаря хайпу, но и благодаря реальному применению.
Список криптовалют по капитализации
Ниже приведена актуальная таблица крупнейших криптовалют по капитализации по данным CoinMarketCap (данные за 21 апреля 2015 года):
|
Место
|
Название
|
Капитализация (USD)
|
Краткое описание
|
1
|
Bitcoin (BTC)
|
$1,72 трлн
|
Первая и самая капитализированная криптовалюта
|
2
|
Ethereum (ETH)
|
$190,9 млрд
|
Лидер в сфере смартконтрактов и DeFi
|
3
|
Tether (USDT)
|
$144,6 млрд
|Стейблкоин, привязанный к доллару США
|
4
|
XRP
|
$120,0 млрд
|Криптовалюта для трансграничных платежей
|
5
|
BNB
|
$83,0 млрд
|Токен крупной биржевой экосистемы
|
6
|
Solana (SOL)
|
$69,6 млрд
|Быстрый блокчейн, популярный у DeFi и NFT
|
7
|
USD Coin (USDC)
|
$60,9 млрд
|Второй по значимости стейблкоин
|
8
|
Dogecoin (DOGE)
|
$23,4 млрд
|Мем-коин, который приобрел массовую популярность
|
9
|
TRON (TRX)
|
$23,13 млрд
|Блокчейн с фокусом на масштабируемость и медиа
|
10
|
Cardano (ADA)
|
$21,9 млрд
|Проект с академическим подходом к разработке
Таблица: ТОП-10 криптовалют по капитализации (на 21 апреля 2025 года)
Этот список криптовалют меняется не так уж часто в верхних строчках, но динамика ниже десятого места бывает крайне интересной для альткоин-трейдинга.
Анализ графиков криптовалют онлайн помогает не только в оценке текущего положения монеты, но и в построении торговой стратегии. Именно капитализация служит одним из ключевых маркеров надежности и интереса к проекту. Используя графики криптовалют в реальном времени на таких платформах, как CoinMarketCap, трейдеры могут видеть, как меняется рынок буквально на глазах, и принимать обоснованные решения.
Когда смотришь на криптовалюты по капитализации, важно не просто следить за цифрами, а понимать, что за ними стоит: технология, сообщество, ликвидность и реальный спрос. А это уже основа для грамотной торговли.
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