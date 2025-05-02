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Популярные криптовалюты по капитализации

2 мая 2025 15:45
Карина Приходько - Редактор
Популярные криптовалюты по капитализации
Криптовалюты. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Карина Приходько - Редактор

В мире цифровых активов все меняется быстро, но одно остается неизменным — внимание трейдеров всегда приковано к графику криптовалют и их капитализации. Капитализация криптовалют — показатель, который играет роль своеобразного индикатора доверия к проекту, ликвидности и потенциала роста.

Когда трейдеры принимают решение, будь то краткосрочная спекуляция или долгосрочное инвестирование, они в первую очередь смотрят, как ведет себя актив на графике и какую позицию он занимает по капитализации.

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Что нам дает график криптовалют?

Графики — это не просто красивые линии. Они дают понимание динамики цены, объема торгов, уровня волатильности и, что особенно важно, показывают текущую капитализацию криптовалют. Этот параметр рассчитывается просто: текущая цена актива умножается на количество токенов в обращении. И вот тут начинается самое интересное.

Графики криптовалют онлайн показывают, как изменяется капитализация со временем, насколько устойчив интерес к проекту и реагирует ли он на новости или рыночные тренды. Если вы смотрите график криптовалют в реальном времени, легко заметить, как институциональные вливания или крупные движения китов влияют на общую рыночную стоимость.

Именно капитализация помогает понять, насколько криптовалюта устойчива и востребована. Например, капитализация Соланы выросла за счет быстрого развития экосистемы и популярности среди DeFi-разработчиков. Это один из проектов, чье положение в списке лидеров формируется не только благодаря хайпу, но и благодаря реальному применению.

Список криптовалют по капитализации

Ниже приведена актуальная таблица крупнейших криптовалют по капитализации по данным CoinMarketCap (данные за 21 апреля 2015 года):

Место

Название

Капитализация (USD)

Краткое описание

1

Bitcoin (BTC)

$1,72 трлн

Первая и самая капитализированная криптовалюта

2

Ethereum (ETH)

$190,9 млрд

Лидер в сфере смартконтрактов и DeFi

3

Tether (USDT)

$144,6 млрд

 Стейблкоин, привязанный к доллару США

4

XRP

$120,0 млрд

 Криптовалюта для трансграничных платежей

5

BNB

$83,0 млрд

 Токен крупной биржевой экосистемы

6

Solana (SOL)

$69,6 млрд

 Быстрый блокчейн, популярный у DeFi и NFT

7

USD Coin (USDC)

$60,9 млрд

 Второй по значимости стейблкоин

8

Dogecoin (DOGE)

$23,4 млрд

 Мем-коин, который приобрел массовую популярность

9

TRON (TRX)

$23,13 млрд

 Блокчейн с фокусом на масштабируемость и медиа

10

Cardano (ADA)

$21,9 млрд

 Проект с академическим подходом к разработке

Таблица: ТОП-10 криптовалют по капитализации (на 21 апреля 2025 года)

Этот список криптовалют меняется не так уж часто в верхних строчках, но динамика ниже десятого места бывает крайне интересной для альткоин-трейдинга.

Анализ графиков криптовалют онлайн помогает не только в оценке текущего положения монеты, но и в построении торговой стратегии. Именно капитализация служит одним из ключевых маркеров надежности и интереса к проекту. Используя графики криптовалют в реальном времени на таких платформах, как CoinMarketCap, трейдеры могут видеть, как меняется рынок буквально на глазах, и принимать обоснованные решения.

Когда смотришь на криптовалюты по капитализации, важно не просто следить за цифрами, а понимать, что за ними стоит: технология, сообщество, ликвидность и реальный спрос. А это уже основа для грамотной торговли.

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17:01 Украинский комментатор погиб на фронте в Донецкой области

17:00 Годовщина событий 2 мая — одесситы чтят память погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:46 Погода будет нестабильной — ожидать ли дожди во Львове завтра

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