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Популярні криптовалюти за капіталізацією

2 травня 2025 15:45
Карина Приходько - Редактор
Популярні криптовалюти за капіталізацією
Криптовалювати. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Карина Приходько - Редактор

У світі цифрових активів усе змінюється швидко, але одне залишається незмінним — увага трейдерів завжди прикута до графіка криптовалют та їхньої капіталізації. Капіталізація криптовалют — показник, який відіграє роль своєрідного індикатора довіри до проєкту, ліквідності та потенціалу зростання.

Коли трейдери ухвалюють рішення, чи то короткострокова спекуляція, чи то довгострокове інвестування, вони насамперед дивляться, як поводиться актив на графіку і яку позицію він займає за капіталізацією.

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Що нам дає графік криптовалют?

Графіки — це не просто красиві лінії. Вони дають розуміння динаміки ціни, обсягу торгів, рівня волатильності і, що особливо важливо, показують поточну капіталізацію криптовалют. Цей параметр розраховується просто: поточна ціна активу множиться на кількість токенів в обігу. І ось тут починається найцікавіше.

Графіки криптовалют онлайн показують, як змінюється капіталізація з часом, наскільки стійкий інтерес до проєкту і чи реагує він на новини або ринкові тренди. Якщо ви дивитеся графік криптовалют у реальному часі, легко помітити, як інституційні вливання або великі рухи китів впливають на загальну ринкову вартість.

Саме капіталізація допомагає зрозуміти, наскільки криптовалюта стійка і затребувана. Наприклад, капіталізація Солани зросла за рахунок швидкого розвитку екосистеми і популярності серед DeFi-розробників. Це один із проєктів, чиє становище в списку лідерів формується не тільки завдяки хайпу, а й завдяки реальному застосуванню.

Список криптовалют за капіталізацією

Нижче наведено актуальну таблицю найбільших криптовалют за капіталізацією за даними CoinMarketCap (дані за 21 квітня 2015 року):

Місце

Назва

Капіталізація (USD)

Короткий опис

1

Bitcoin (BTC)

$1,72 трлн

Перша і найкапіталізованіша криптовалюта

2

Ethereum (ETH)

$190,9 млрд

Лідер в сфері смартконтрактів і DeFi

3

Tether (USDT)

$144,6 млрд

 Стейблкоїн, прив'язаний до долара США

4

XRP

$120,0 млрд

 Криптовалюта для транскордонних платежів

5

BNB

$83,0 млрд

 Токен великої біржової екосистеми

6

Solana (SOL)

$69,6 млрд

 Швидкий блокчейн, популярний у DeFi і NFT

7

USD Coin (USDC)

$60,9 млрд

 Другий за значимістю стейблкоїн

8

Dogecoin (DOGE)

$23,4 млрд

 Мем-коїн, який набув масової популярності

9

TRON (TRX)

$23,13 млрд

 Блокчейн із фокусом на масштабованість і медіа

10

Cardano (ADA)

$21,9 млрд

 Проєкт з академічним підходом до розробки.

Таблиця: Топ-10 криптовалют за капіталізацією (на 21 квітня 2025 року)

Цей список криптовалют змінюється не так вже й часто у верхніх рядках, але динаміка нижче десятого місця буває вкрай цікавою для альткоїн-трейдингу.

Аналіз графіків криптовалют онлайн допомагає не тільки в оцінці поточного становища монети, а й у побудові торгової стратегії. Саме капіталізація слугує одним із ключових маркерів надійності та інтересу до проєкту. Використовуючи графіки криптовалют у реальному часі на таких платформах, як CoinMarketCap, трейдери можуть бачити, як змінюється ринок буквально на очах і ухвалювати обґрунтовані рішення.

Коли дивишся на криптовалюти за капіталізацією, важливо не просто стежити за цифрами, а розуміти, що за ними стоїть: технологія, спільнота, ліквідність і реальний попит. А це вже основа для грамотної торгівлі.

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15:45 Популярні криптовалюти за капіталізацією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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