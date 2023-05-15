Концерт Оли Поляковой в Киеве: цены на билеты, где выступит

Полякова даст два сольных концерта в Киеве: где купить билеты
Украинская певица Оля Полякова выйдет на бес с новой концертной программой "Все будет хорошо", которую в марте с аншлагами представила в столице. Новые концерты пройдут 17 и 18 мая в КВЦ "Парковый". Сбор гостей в 18:00, билеты можно купить – здесь, передают Новини.LIVE.
Концертная программа "Все будет хорошо" — полностью украиноязычная, старые хиты певицы переведены на украинский язык и наполнились совершенно новым звучанием.
"Вы будете удивлены! Программа разнообразна: и лирическая, и патриотическая, пронизанная темой войны и щемящими кадрами с фронта, личными историями украинских защитников, ставших неотъемлемой частью многих номеров. Особое место отведено старым хитам, переведенным на украинский. И они звучат гораздо лучше оригинала, это и "Шлепки", и "Королева Ночи". А некоторые из них даже приобрели совершенно новое содержание, такие как: "Номер один" или "Рай на земле", — отметила Поялкова.
Концерты "Все будет хорошо" продолжают серию благотворительных событий от "Квартал-Концерта" в КВЦ "Парковый". Часть прибыли от каждого концерта будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ. Партнеры мероприятий — БФ "За Луганщину" и общественная организация "ВПО Украины", технические партнеры — компании "Феерия" и "Медиатек".
В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен! Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.
Также в мае Оля Полякова начинает свой первый всеукраинский тур с начала войны с новой программой (даты и города тура обновляются):
- 22/05/23, пн, 19:00, Хмельницкий Филармония
- 23/05/23, вт, 19:00, Черновцы Театр им. О. Кобылянской
- 24/05/23, ср, 19:00, Ивано-Франковск ККЗ Арена-центр
- 26/05/23, пт, 19:00, Львов Malevich Concert Arena
- 27/05/23, сб, 18:00, Луцк РЦ Луч
- 28/05/23, вс, 18:00, Ровно Городской Дворец Культуры
- 31/05/23, ср, 19:00, Белая Церковь ДК "Росава"
- 01/06/23, чт, 18:00, Одесса Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного
- 04/06/23, вс, 17:00, Житомир Драматический театр им. И. Кочерги