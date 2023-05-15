Концерт Олі Полякової у Києві: ціни на квитки, де виступить

Концерти співачки Олі Полякової відбудуться 17-18 травня в КВЦ "Парковий"

Українська співачка Оля Полякова вийде на біс з новою концертною програмою "Все буде добре", яку в березні з аншлагами презентувала в столиці. Нові концерти пройдуть 17 та 18 травня у КВЦ "Парковий". Збір гостей о 18:00, квитки можна купити — тут, передають Новини.LIVE.

Концертна програма "Все буде добре" — повністю україномовна, старі хіти співачки перекладені на українську мову і мають повністю нове звучання.

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"Ви будете здивовані! Програма різноманітна: і лірична, і патріотична, пронизана темою війни та щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід’ємною частиною багатьох номерів. Особливе місце відведено старим хітам, які перекладені українською. І вони звучать набагато краще за оригінал. Це і "Шльопки", і "Королева Ночі". А деякі з них навіть набули абсолютно нового змісту, такі як: "Номер один" або "Рай на землі", — відзначила Поялкова.

Концерти "Все буде добре" продовжують серію благодійних подій від "Кварталу-Концерту" у КВЦ "Парковий". Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ "За Луганщину" та громадська організація "ВПО України", технічні партнери — компанії "Феєрія" та "Медіатек".

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Також у травні Оля Полякова розпочинає свій перший всеукраїнський тур від початку війни з новою програмою (дати та міста туру оновлюються):