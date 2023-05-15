Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Промо arrow Полякова дасть два сольні концерти у Києві: де купити квитки arrow

Полякова дасть два сольні концерти у Києві: де купити квитки

15 травня 2023 13:42
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Концерт Олі Полякової у Києві: ціни на квитки, де виступить
Концерти співачки Олі Полякової відбудуться 17-18 травня в КВЦ "Парковий"
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Українська співачка Оля Полякова вийде на біс з новою концертною програмою "Все буде добре", яку в березні з аншлагами презентувала в столиці. Нові концерти пройдуть 17 та 18 травня у КВЦ "Парковий". Збір гостей о 18:00, квитки можна купити — тут, передають Новини.LIVE.

Концертна програма "Все буде добре" — повністю україномовна, старі хіти співачки перекладені на українську мову і мають повністю нове звучання.

Читайте також:

"Ви будете здивовані! Програма різноманітна: і лірична, і патріотична, пронизана темою війни та щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід’ємною частиною багатьох номерів. Особливе місце відведено старим хітам, які перекладені українською. І вони звучать набагато краще за оригінал. Це і "Шльопки", і "Королева Ночі". А деякі з них навіть набули абсолютно нового змісту, такі як: "Номер один" або "Рай на землі", — відзначила Поялкова.

Концерти "Все буде добре" продовжують серію благодійних подій від "Кварталу-Концерту" у КВЦ "Парковий". Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів –  БФ "За Луганщину" та громадська організація "ВПО України", технічні партнери — компанії "Феєрія" та "Медіатек". 

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Також у травні Оля Полякова розпочинає свій перший всеукраїнський тур від початку війни з новою програмою (дати та міста туру оновлюються):

  • 22/05/23, пн, 19:00, Хмельницький Філармонія
  • 23/05/23, вт, 19:00, Чернівці Театр ім. О. Кобилянської
  • 24/05/23, ср, 19:00, Івано-Франківськ ККЗ Арена-центр
  • 26/05/23, пт, 19:00, Львів Malevich Concert Arena
  • 27/05/23, сб, 18:00, Луцьк РЦ Промінь
  • 28/05/23, нд, 18:00, Рівне Міський Палац Культури
  • 31/05/23, ср, 19:00, Біла Церква ПК "Росава"
  • 01/06/23, чт, 18:00, Одеса Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
  • 04/06/23, нд, 17:00, Житомир Драматичний Театр ім. І. Кочерги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB