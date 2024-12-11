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Показатель исполнения договоров на УЭБ должен превысить 90%

11 декабря 2024 16:31
Марина Кисадели - Редактор
Показатель выполнения договоров купли-продажи древесины по УЭБ по результатам квартала должен превысить 90%
Древесина и техника. Фото: из сети
Марина Кисадели - Редактор

Весомым фактором, от которого зависит стабильность рынка, является выполнение заключенных договоров сторонами контракта. Украинская энергетическая биржа проводит постоянные, конкурентные и доступные торги необработанной древесиной и внимательно следит, чтобы продавцы и покупатели придерживались взятых на себя обязательств.

На бирже внедрен мониторинг исполнения договоров. Он содержит активный диалог с участниками торгов, сопровождение действующих контрактов, оперативное разрешение спорных вопросов и контроль передачи реализованной необработанной древесины новому владельцу.

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Для удобства на УЭБ введен доступный всем вспомогательный инструмент — аналитический модуль. В этом функционале содержится информация о выполнении контрактов купли-продажи необработанной древесины.

По представленным данным, по состоянию на 11 декабря текущего года по результатам семи декад IV квартала общий уровень исполнения договоров на УЭБ составляет 74,8% и растет. Этому способствуют такие факторы, как активная работа биржи в этом направлении, добросовестное выполнение участниками торгов взятых на себя обязательств, а также своевременные и удачные реформы, введенные руководством лесной отрасли.

В области с высоким уровнем выполнения договоров входят: Волынская область — 82%, Кировоградская область — 80%, Хмельницкая область — 78%, Винницкая область — 77%, Ивано-Франковская область — 76%.

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График областей. Фото: www.ueex.com.ua

Среди продавцов наиболее необработанной древесины реализовало ГП "Леса Украины" - 1 046 358,904 м3, фактически отгружено 796 516,112 м3, что составляет 76,1%. Коммунальные лесные хозяйства продали 7439,61 м3 ресурса, фактически отгружено 4698,841 м3 или 63,2%. Остальные продавцы реализовали 28 117,915 м3 сырья, фактически отгружено 8 265,578 м3, что составляет 29,3%.

По информации, содержащейся на модуле аналитики УЭБ в разрезах Офисов ГП "Леса Украины", больше всего необработанной древесины реализовал Столичный лесной офис - 411 942,139 м3, фактически отгружено 295 275,595 м3 или 71,1%. Полесский лесной офис продал 274 133,825 м3 ресурса, фактически отгружено 225 780,112 м3, что составляет 82,4%. Подольский лесной офис реализовал 198637,607 м3 сырья, фактически отгружено 150786,261 м3 или 75,9%. Карпатский лесной офис продал 148746,5 м3 древесины, фактически отгружено 114 397,318 м3, что составляет 76,9%. Центральный лесной офис реализовал 12 898,833 м3 ресурса, фактически отгружено 10 276,826 м3 или 79,9%.

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График исполнения. Фото: www.ueex.com.ua

"Мы имеем все основания надеяться, что по результатам IV квартала уровень исполнения договоров купли-продажи необработанной древесины на УЭБ превысит 90%, ведь он составляет почти 75% и имеет устойчивую тенденцию к росту. Такие показатели свидетельствуют о том, что наша платформа надежна для заключения торговых операций и стороны могут иметь уверенность в их успеваемости", — отметил заместитель генерального директора УЭБ Константин Шевчук.

деревья Кировоградская область Волынская область Хмельницкая область биржа

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