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Показник виконання договорів на УЕБ має перевищити 90%

11 грудня 2024 16:31
Марина Кісаделі - Редактор
Показник виконання договорів купівлі-продажу деревини на УЕБ за результатами кварталу має перевищити 90%
Деревина та техніка. Фото: з мережі
Марина Кісаделі - Редактор

Вагомим чинником, від якого залежить стабільність ринку, є виконання укладених договорів сторонами контракту. Українська енергетична біржа проводить постійні, конкурентні та доступні торги необробленою деревиною та пильно слідкує, щоб продавці та покупці дотримувались взятих на себе зобов’язань.

На біржі впроваджено моніторинг виконання договорів. Він містить активний діалог з учасниками торгів, супровід чинних контрактів, оперативне розв’язання спірних питань та контроль передачі реалізованої необробленої деревини новому власнику.

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Для зручності на УЕБ запроваджено доступний всім допоміжний інструмент — аналітичний модуль. На цьому функціоналі міститься інформація щодо виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини.

За представленими даними, станом на 11 грудня поточного року, за результатами семи декад IV кварталу загальний рівень виконання договорів на УЕБ складає 74,8% й зростає. Цьому сприяють такі чинники, як активна робота біржі у цьому напрямку, сумлінне виконання учасниками торгів взятих на себе зобов’язань, а також вчасні та вдалі реформи, запровадженні керівництвом лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання договорів входять: Волинська область — 82%, Кіровоградська область — 80%, Хмельницька область — 78%, Вінницька область — 77%, Івано-Франківська область — 76%.

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Графік областей. Фото: www.ueex.com.ua

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП "Ліси України" — 1 046 358,904 м3, фактично відвантажено 796 516,112 м3, що складає 76,1%. Комунальні лісові господарства продали 7 439,61 м3 ресурсу, фактично відвантажено 4 698,841 м3 або 63,2%. Інші продавці реалізували 28 117,915 м3 сировини, фактично відвантажено 8 265,578 м3, що складає 29,3%.

За інформацією, яка міститься на модулі аналітики УЕБ у розрізах Офісів ДП "Ліси України", найбільше необробленої деревини реалізував Столичний лісовий офіс — 411 942,139 м3, фактично відвантажено 295 275,595 м3, або 71,1%. Поліський лісовий офіс продав 274 133,825 м3 ресурсу, фактично відвантажено 225 780,112 м3, що складає 82,4%. Подільський лісовий офіс реалізував 198 637,607 м3 сировини, фактично відвантажено 150 786,261 м3 або 75,9%. Карпатський лісовий офіс продав 148 746,5 м3 деревини, фактично відвантажено 114 397,318 м3, що складає 76,9%. Центральний лісовий офіс реалізував 12 898,833 м3 ресурсу, фактично відвантажено 10 276,826 м3 або 79,9%.

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Графік виконання. Фото: www.ueex.com.ua

"Ми маємо всі підстави сподіватися, що за результатами IV кварталу рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ перевищить 90%, адже наразі він складає майже 75% й має стійку тенденцію до зростання. Такі показники свідчать про те, що наша платформа є надійною для укладання торговельних операцій і сторони можуть мати впевненість у їх успішності", — наголосив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.    

дерева Кіровоградська область Волинська область Хмельницька область біржа

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